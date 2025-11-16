América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

América Femenil dio un auténtico golpe de autoridad en el Estadio AKRON al imponerse 0-2 ante Chivas en la semifinal de ida. Las azulcremas aprovecharon los errores defensivos del Rebaño y mostraron un futbol contundente desde el primer minuto.

🔑 Lo más destacado del partido de ida:

Minuto 2: Scarlett Camberos sorprendió con una presión alta y un disparo cruzado que abrió el marcador.

Scarlett Camberos sorprendió con una presión alta y un disparo cruzado que abrió el marcador. Minuto 57: Kimberly Rodríguez amplió la ventaja tras una peinada dentro del área.

El equipo de Ángel Villacampa mostró orden, intensidad y mucha efectividad, dejando encaminado su pase a la final. Para la vuelta, América cerrará en casa con la posibilidad de llegar a otra final y mantenerse como uno de los equipos más competitivos del país.

🐐 Chivas Femenil: obligadas a la remontada en la Ciudad de México

Chivas Femenil llega con el panorama más complicado: necesita ganar por tres goles para avanzar, ya que un empate global clasifica al América por su mejor posición en la tabla.

El equipo de Antonio Contreras tuvo un desempeño irregular en la fase regular, cediendo puntos ante Santos, Puebla y Cruz Azul, aunque en Liguilla mostró carácter al eliminar a Toluca. Sin embargo, en la semifinal de ida no pudieron mantener el orden defensivo y pagaron caro sus errores.

Chivas buscará una reacción heroica en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero necesitará su mejor versión del torneo si quiere aspirar a la remontada.

📅 América vs Chivas Femenil: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta

📆 Fecha: Domingo 16 de noviembre

🏟 Sede: Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX)

⏰ Hora: 19:00 (centro de México)

📺 Transmisión EN VIVO:

Canal 9

TUDN

ViX Premium

Este encuentro será seguido por miles de aficionados, no solo por su importancia deportiva, sino por ser uno de los duelos más pasionales del futbol femenil mexicano.

🎯 Lo que está en juego en el Clásico Nacional Femenil

El ganador de esta serie enfrentará en la Gran Final del Apertura 2025 al vencedor de la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil. América quiere seguir escribiendo historia en la liga, mientras que Chivas sueña con una remontada que quedaría para la memoria de la afición rojiblanca.

🔮 Pronóstico América vs Chivas Femenil – Semifinal vuelta

América 1-1 Chivas

El Rebaño puede mejorar su versión, pero la ventaja azulcrema y su fortaleza en casa deberían ser suficientes para asegurar su boleto a la final.

