Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Máquina está firmando una de sus mejores campañas en la historia. Después de arrasar 5-0 a Pachuca en la vuelta de los Cuartos de Final y eliminar a las entonces campeonas con un global de 6-2, Cruz Azul llegó motivado al duelo ante Tigres.

En la ida, las celestes demostraron personalidad:

Tigres se adelantó 45+4′ con jugada de María Sánchez y definición de Barbara Olivieri.

Cruz Azul mantuvo la presión y Ana García empató al 74′, dejando abierta la eliminatoria.

La escuadra cementera viajará a Monterrey con la ilusión intacta y la intención de dar la mayor sorpresa de la Liguilla.

🟡 Tigres Femenil: las favoritas buscan otra final

Las Amazonas, máximas ganadoras de la Liga MX Femenil, cerraron la fase regular como líderes del Apertura 2025, pero no tuvieron unos Cuartos de Final tan dominantes: apenas superaron 1-0 en el global a Bravas de Juárez.

Aunque mostraron altibajos, siguen siendo las favoritas por su jerarquía y fortaleza como locales. La ida dejó claro que Tigres necesitará un mejor desempeño ofensivo en la vuelta si quiere mantener su etiqueta de potencia dentro del futbol femenil mexicano.

📅 Fecha, sede, horario y transmisión EN VIVO

📆 Partido: Semifinal de vuelta – Apertura 2025

📅 Día: Domingo 16 de noviembre

🏟 Estadio: Universitario (El Volcán), Monterrey, Nuevo León

⏰ Hora: 17:00 (centro de México)

📺 Dónde ver:

TUDN

Plataformas digitales de TUDN y afines, según disponibilidad

🎯 Lo que está en juego

La serie está totalmente abierta y no hay margen para errores. El ganador enfrentará en la Gran Final al vencedor del Clásico Nacional Femenil: Chivas vs América, que también disputa su vuelta el domingo.

Para Tigres significaría mantener su hegemonía y buscar otro título; para Cruz Azul, sería su primera final en un momento histórico para la institución.

🔮 Pronóstico Tigres vs Cruz Azul Femenil – Semifinal vuelta

Tigres 2-1 Cruz Azul

Las Amazonas suelen crecerse en El Volcán, aunque la Máquina ya demostró que puede competir de tú a tú. Esperamos un partido muy cerrado, intenso y con posibilidades para ambos.

Last modified: noviembre 16, 2025