Written by: noviembre 16, 2025 Liga MX Femenil

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Femenil Apertura 2025

Tigres vs Cruz Azul

La Máquina está firmando una de sus mejores campañas en la historia. Después de arrasar 5-0 a Pachuca en la vuelta de los Cuartos de Final y eliminar a las entonces campeonas con un global de 6-2, Cruz Azul llegó motivado al duelo ante Tigres.

En la ida, las celestes demostraron personalidad:

  • Tigres se adelantó 45+4′ con jugada de María Sánchez y definición de Barbara Olivieri.
  • Cruz Azul mantuvo la presión y Ana García empató al 74′, dejando abierta la eliminatoria.

La escuadra cementera viajará a Monterrey con la ilusión intacta y la intención de dar la mayor sorpresa de la Liguilla.

🟡 Tigres Femenil: las favoritas buscan otra final

Las Amazonas, máximas ganadoras de la Liga MX Femenil, cerraron la fase regular como líderes del Apertura 2025, pero no tuvieron unos Cuartos de Final tan dominantes: apenas superaron 1-0 en el global a Bravas de Juárez.

Aunque mostraron altibajos, siguen siendo las favoritas por su jerarquía y fortaleza como locales. La ida dejó claro que Tigres necesitará un mejor desempeño ofensivo en la vuelta si quiere mantener su etiqueta de potencia dentro del futbol femenil mexicano.

📅 Fecha, sede, horario y transmisión EN VIVO

📆 Partido: Semifinal de vuelta – Apertura 2025
📅 Día: Domingo 16 de noviembre
🏟 Estadio: Universitario (El Volcán), Monterrey, Nuevo León
⏰ Hora: 17:00 (centro de México)
📺 Dónde ver:

  • TUDN
  • Plataformas digitales de TUDN y afines, según disponibilidad

🎯 Lo que está en juego

La serie está totalmente abierta y no hay margen para errores. El ganador enfrentará en la Gran Final al vencedor del Clásico Nacional Femenil: Chivas vs América, que también disputa su vuelta el domingo.

Para Tigres significaría mantener su hegemonía y buscar otro título; para Cruz Azul, sería su primera final en un momento histórico para la institución.

🔮 Pronóstico Tigres vs Cruz Azul Femenil – Semifinal vuelta

Tigres 2-1 Cruz Azul

Las Amazonas suelen crecerse en El Volcán, aunque la Máquina ya demostró que puede competir de tú a tú. Esperamos un partido muy cerrado, intenso y con posibilidades para ambos.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 16, 2025
Italia vs Noruega Previous Story
Italia vs Noruega EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Related Posts

Chivas vs América

Chivas vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: noviembre 13, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El futbol mexicano vivirá una...

Read More
Cruz Azul vs Pumas

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 8, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Jornada 17 del Apertura 2025...

Read More
Tigres vs Atlético San Luis

Tigres vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 8, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Este sábado 8 de noviembre, los...

Read More
Chivas vs Toluca

Chivas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: noviembre 6, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Estadio Akron será el escenario...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *