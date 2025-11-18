Haití vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

Haití se juega el todo por el todo en su intento por obtener un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente este miércoles por la mañana a Nicaragua, en el Estadio Ergilio Hato. Aunque la victoria es indispensable, no será suficiente por sí sola, ya que Les Grenadiers también dependen de que los resultados en otros partidos del grupo les favorezcan para lograr el ansiado boleto mundialista.

Un sueño de 50 años

La selección haitiana ha recorrido un largo camino en su proceso de reconstrucción futbolística. Tras clasificarse por única vez a un Mundial en 1974, hoy están a un paso de repetir la hazaña. El equipo dirigido por Sébastien Migne llega con confianza después de vencer 1-0 a Costa Rica el viernes pasado, triunfo que los mantiene en plena batalla por el primer lugar del Grupo I.

El héroe del partido fue nuevamente Frantzdy Pierrot (AEK Atenas), quien marcó justo antes del descanso para llegar a 33 goles en 46 partidos con la selección, quedando apenas a cuatro tantos del segundo lugar histórico de goleadores. Tras aquella dura derrota 3-0 ante Honduras, Haití sumó dos triunfos y dos empates en sus últimos cinco encuentros y comparte liderato con Honduras, aunque con una inferior diferencia de goles.

Nicaragua busca cerrar con dignidad

Por su parte, Nicaragua llega a este duelo con la motivación de haber conseguido un inesperado triunfo 2-0 sobre Honduras, su primera victoria en las eliminatorias. Sin embargo, su sueño mundialista quedó tempranamente descartado tras una racha inicial de cuatro partidos con solo un punto y nueve goles en contra.

El conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa llega con cifras pobres: solo una victoria en sus últimos diez partidos y cuatro derrotas consecutivas como visitante. Bancy Hernández es duda tras salir lesionado ante Honduras, por lo que todo apunta a que Jaime Moreno, autor del segundo gol ante los catrachos y con cuatro participaciones de gol en sus últimos cinco duelos, vuelva a liderar el ataque.

Alineaciones esperadas

Haití

Portería: Johny Placide (C)

Johny Placide (C) Defensa: Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Duke Lacroix

Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Duke Lacroix Ataque: Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Frantzdy Pierrot

Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Frantzdy Pierrot Duda: Josué Casimir (posible reemplazo: Louicius Don Deedson)

Nicaragua

Ataque: Jaime Moreno como referente

Jaime Moreno como referente Duda: Bancy Hernández

Pronóstico: Haití 3-1 Nicaragua

Con sus esperanzas mundialistas en juego y el apoyo de su afición en el Ergilio Hato, todo apunta a que Haití saldrá con agresividad desde el inicio. Aunque Nicaragua buscará cerrar su participación con dignidad, la diferencia de nivel y de motivación inclina la balanza hacia Les Grenadiers.

Pronóstico final: Haití hará su parte y se llevará los tres puntos con un marcador de 3-1.

Last modified: noviembre 18, 2025