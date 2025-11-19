Chelsea vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

El Chelsea Femenino recibe este jueves en Stamford Bridge al FC Barcelona, tricampeón de Europa y líder absoluto de su grupo, en un duelo crucial para definir la parte alta de la tabla en la UWCL.

Las blaugranas llegan con paso perfecto tras tres jornadas, mientras que las Blues, actualmente cuartas, están solo dos puntos por detrás y buscan un golpe de autoridad ante una de sus grandes bestias negras europeas.

Cómo llega el Chelsea

El equipo de Sonia Bompastor suma 7 puntos de 9 posibles en la fase de grupos:

1-1 vs Twente

4-0 vs Paris FC

6-0 vs St. Pölten

Aunque los números son sólidos, el panorama doméstico ha sido más irregular. El Chelsea dejó escapar puntos en sus dos duelos recientes de WSL:

1-1 vs Arsenal (gol en los últimos minutos)

(gol en los últimos minutos) 1-1 vs Liverpool, colista de la tabla

En este último encuentro, Alyssa Thompson marcó por segundo partido consecutivo, pero el empate dejó al equipo tres puntos por debajo del Manchester City en la cima de la liga.

Ahora, las Blues afrontan un desafío monumental ante un rival que las ha eliminado de las últimas tres semifinales de Champions. Sin embargo, jugar en casa podría marcar diferencia: el Chelsea ha ganado sus cinco partidos oficiales en Stamford Bridge esta temporada, con cuatro porterías en cero.

Bajas y alineación probable

El Chelsea sigue sin poder contar con:

Hannah Hampton

Kadeisha Buchanan

Mayra Ramírez

Opciones para meterse al XI inicial:

Naomi Girma

Aggie Beever-Jones

Sandy Baltimore

Lucy Bronze (exjugadora del Barça)

Cómo llega el Barcelona

El Barça está en modo apisonadora. Tricampeón de Europa y finalista el año pasado, llega invicto, imponente y con números que asustan.

En la fase de grupos suma:

7-1 al Bayern Múnich

4-0 a la Roma

3-0 al OH Leuven

El fin de semana extendió su dominio con una contundente victoria 4-0 en el Clásico ante el Real Madrid:

Doblete de Ewa Pajor

Penal atajado por Cata Coll

Goles de Schertenleib y Aitana Bonmatí

El equipo de Pere Romeu mantiene un rendimiento ofensivo demoledor y lidera la Liga F con seis puntos de ventaja. Además, en semifinales de la Champions pasada aplastó al Chelsea con un global de 8-2.

Bajas y dudas

Patri Guijarro : lesión en el pie

: lesión en el pie Salma Paralluelo : lesión en la rodilla

: lesión en la rodilla Esmee Brugts : duda por molestias

: duda por molestias Aitana Bonmatí: jugó como suplente el Clásico, pero estará lista para ser titular

Pronóstico: Chelsea 2-2 Barcelona

El Barcelona parte como favorito por calidad, forma y jerarquía europea, pero el Chelsea llega invicto esta temporada y se hace fuerte en Stamford Bridge. El Barça ha castigado históricamente a las Blues, pero las locales han mostrado una solidez defensiva notable en casa.

Todo apunta a un duelo muy disputado, intenso y con ocasiones en ambas áreas.

Pronóstico: Empate 2-2.

