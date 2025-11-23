Manchester United vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El pasado y el presente del Manchester United se encontrarán este lunes por la noche en Old Trafford cuando los Diablos Rojos reciban al Everton para cerrar la jornada 12 de la Premier League. Será también un choque especial por el regreso de David Moyes a un estadio donde dejó huella y donde ahora intentará detener el buen momento del equipo de Ruben Amorim, que suma cinco partidos seguidos sin perder.

Por su parte, los Toffees llegan motivados tras el parón internacional con la intención de hilar su segunda victoria consecutiva.

Cómo llega el Manchester United

Ruben Amorim parece haber encontrado el rumbo del United. Desde la derrota contra Brentford a finales de septiembre, el equipo ha acumulado 11 puntos de 15 posibles, mostrando mejores sensaciones y sobre todo una capacidad notable para remontar partidos.

Sus últimos resultados en Premier fueron dos empates 2-2 fuera de casa ante Nottingham Forest y Tottenham, ambos viniendo desde atrás. El gol de Matthijs de Ligt al 96′ en Londres fue clave para mantener al United dentro del top 7, a solo un punto de los puestos de Champions.

Old Trafford también ha recuperado su magia:

🔴 4 victorias consecutivas en casa

🔴 11 goles anotados en sus últimos 4 juegos de Premier

🔴 Partidos cargados de emociones: sus últimos 4 encuentros ligueros suman 17 goles entre ambos lados.

Además, el United podría lograr un récord histórico de Premier: ser el primer equipo que abre el marcador, luego va perdiendo y aun así evita la derrota en tres partidos consecutivos.

Cómo llega el Everton

El Everton de Moyes logró salir de una mala racha ante los “Big Six”. Tras caer ante City y Tottenham, los Toffees rescataron un 1-1 ante Sunderland y luego derrotaron 2-0 al Fulham, con anotaciones de Idrissa Gueye y Michael Keane.

A pesar del impulso reciente, los problemas aparecen fuera de casa:

🔵 Solo 4 de sus 15 puntos han sido de visita

🔵 No han dejado una sola portería a cero fuera de casa esta temporada

🔵 Su única victoria fuera fue ante el último lugar, Wolverhampton

Aun así, están cerca en la tabla: a solo 3 puntos del United.

Históricamente, Old Trafford no ha sido amable con el Everton:

Última victoria liguera ahí: 2013 , precisamente con Moyes como DT… pero del United.

, precisamente con Moyes como DT… pero del United. Aunque sí recuerdan el 4-0 que le aplicaron a los Red Devils en diciembre de 2024, uno de los peores momentos del club.

Bajas y alineaciones probables

Manchester United

Bajas confirmadas:

Benjamin Sesko (rodilla)

Harry Maguire (muslo)

Lisandro Martínez (casi listo para volver, pero no se arriesgará)

Duda delicada:

Kobbie Mainoo (molestia no especificada)

Con Sesko fuera, el ataque sería:

Amad Diallo

Matheus Cunha

Bryan Mbeumo (máximo generador del United con 6 participaciones de gol)

Dato curioso: Mbeumo nunca ha marcado ni asistido ante el Everton en Premier.

Everton

Bajas confirmadas:

Merlin Rohl (hernia operada)

Nathan Patterson (ingle)

Jarrad Branthwaite (isquiotibiales)

La defensa tendrá gran responsabilidad, especialmente por un Jack Grealish que genera pero sufre por falta de definición de sus compañeros:

➡️ Sus últimas 19 oportunidades creadas no terminaron en gol.

Pronóstico

Manchester United 2-1 Everton

El United vive partidos llenos de goles y caos ofensivo, y su racha en casa lo convierte en favorito.

El Everton puede aprovechar las lagunas defensivas de los Red Devils, pero su falta de punch como visitante y la ausencia de contundencia deberían pesar.

Esperamos:

Gol de ambos equipos

United extendiendo su racha invicta

Otro partido de ida y vuelta

