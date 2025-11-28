México vs República Dominicana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Clasificatorio FIBA Americas Mundial 2027

Baloncesto

La Selección Mexicana de Baloncesto está muy cerca de firmar una nueva hazaña histórica. Tras romper en 2023 una racha de casi 40 años sin clasificar a una Copa del Mundo, ahora el objetivo es claro: asegurar su presencia en el Mundial FIBA Qatar 2027, certamen que se celebra cada cuatro años y reúne a las mejores selecciones del planeta.

El nuevo proceso mundialista para México arranca oficialmente este viernes 28 de noviembre de 2025, cuando se dispute la primera ventana del Clasificatorio de FIBA Américas, donde el primer gran desafío será enfrentar a una potencia regional como la selección de República Dominicana.

Un rival de alto nivel para medir el arranque mexicano

Previo al compromiso, el capitán de la selección, Carlos Girón, reconoció la exigencia que representará el equipo caribeño, destacando la calidad internacional que poseen varios de sus jugadores.

“Ya hemos jugado con República Dominicana. Es un equipo con muchas estrellas, con jugadores activos especialmente en España y sabemos del nivel que siempre nos da una gran calidad de juegos. Venimos con ritmo tras la Liga Nacional y eso nos permite saber dónde estamos”, declaró Girón en conferencia de prensa, en palabras retomadas por ESPN.

Con el nuevo sistema de ranking actualizado por la FIBA, República Dominicana aparece en el puesto 21 del mundo como la quinta mejor selección de América, mientras que México ocupa la posición 31 y el séptimo lugar continental, una diferencia que anticipa un duelo sumamente equilibrado.

Así es el formato de clasificación al Mundial FIBA 2027

El proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2027 se extiende de julio de 2024 a marzo de 2027. FIBA otorgará siete boletos directos a selecciones del continente americano, y para ello se conformó una etapa inicial con 16 equipos nacionales, divididos en cuatro grupos.

México quedó ubicado en el Grupo A, junto a la poderosa selección de Estados Unidos, ganadora de 17 medallas de oro olímpicas, República Dominicana y Nicaragua.

Durante la primera fase, los equipos se enfrentan todos contra todos dentro de su grupo. En esta ventana inicial, México recibe a los dominicanos en casa y el 1 de diciembre disputará el partido de vuelta como visitante. Posteriormente, la segunda ventana se jugará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, y la tercera entre el 3 y el 6 de julio de 2026, donde se definirán los dos conjuntos que avanzarán a la siguiente ronda.

En el papel, Estados Unidos parte como claro favorito para liderar el sector, por lo que el segundo boleto se perfila como una disputa directa entre México y República Dominicana, volviendo este primer encuentro absolutamente determinante.

Un partido clave para el futuro mundialista de la Tricolor

El duelo de este 28 de noviembre cobra una relevancia especial para las aspiraciones de la Tricolor. Aprovechar la localía será fundamental para que las matemáticas comiencen a jugar a su favor desde el arranque del proceso.

Una victoria permitiría a México competir de tú a tú con Dominicana en la lucha por ese segundo lugar del grupo, mientras que una derrota complicaría desde temprano el panorama mundialista. El margen de error es mínimo en un grupo donde también figura la potencia estadounidense.

Fecha, horario y sede del México vs República Dominicana

El partido entre México y República Dominicana por el Clasificatorio de América rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027 se jugará el viernes 28 de noviembre en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, México. El salto inicial está programado para las 20:40 horas, tiempo del Centro de México, a las 21:40 horas del Este de Estados Unidos, y a las 22:40 horas en República Dominicana.

Dónde ver EN VIVO el México vs República Dominicana

La transmisión del partido estará disponible en México, Estados Unidos, República Dominicana y a nivel global a través de las plataformas Courtside1891 y DAZN, que cuentan con los derechos oficiales del torneo clasificatorio.

