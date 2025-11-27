Chivas vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liguilla del Apertura 2025 ya está definida y uno de los cruces más esperados enfrentará a Chivas y Cruz Azul, dos de los clubes más grandes, populares y mediáticos del futbol mexicano. Será un choque entre el sexto y el tercer lugar de la tabla, pero también entre dos proyectos que llegan en un momento sólido y con expectativas altas rumbo al título.

Chivas llega fortalecido con Milito y listo para evitar sorpresas en casa

El Rebaño Sagrado amarró el sexto lugar tras un cierre positivo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, evitando el Play-In y mostrando una clara evolución en su funcionamiento. El proyecto rojiblanco, que durante semanas generó dudas por falta de resultados, hoy presume orden, intensidad y una identidad muy definida.

Chivas buscará pegar primero en el Estadio Akron, donde ha mostrado su mejor versión y ha sido un rival difícil de superar. Su afición, una de las más numerosas del país, será clave en un duelo que exige máxima concentración en ambos capítulos de la serie.

Cruz Azul: un torneo regular sólido y un proyecto en crecimiento

Del lado celeste, Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, firmó un torneo regular muy consistente, finalizando como tercer lugar general y sostenido durante casi todo el campeonato como uno de los equipos más equilibrados de la Liga MX.

Además, el club vive una etapa positiva en su dirección deportiva bajo Iván Alonso, acumulando un subcampeonato, dos semifinales y un título de Concacaf en menos de dos años. La Máquina llega a esta Liguilla con un funcionamiento maduro, gran cohesión táctica y un plantel profundo.

Para el partido de vuelta, Cruz Azul tendrá la ventaja de jugar en Ciudad Universitaria, además de que el empate global le beneficia por su posición en la tabla, un factor que podría influir en el planteamiento de la serie.

Lo que Larcamón anticipa del duelo ante Chivas

Previo al inicio de la eliminatoria, Nicolás Larcamón se refirió a Chivas como un rival sumamente exigente, destacando el estilo claro que Gabriel Milito ha logrado consolidar.

Recordó que meses atrás ya había señalado que Guadalajara sería un equipo competitivo, algo que generó dudas en su momento. Hoy, con los resultados sobre la mesa, el argentino reafirma que el Rebaño se ha convertido en un conjunto sólido, con una idea futbolística estable y difícil de contrarrestar.

Antecedente reciente: Cruz Azul ya ganó en el Akron

El recuerdo más fresco entre ambos clubes proviene de la Jornada 7, cuando Cruz Azul venció 2-1 a Chivas en Guadalajara.

Los goles cementeros fueron obra de José Paradela y Carlos Rotondi, mientras que Diego Campillo marcó por el Rebaño.

Aquel encuentro dejó una lectura interesante: Chivas dominó largos lapsos del partido, pero no tuvo la contundencia necesaria, y La Máquina aprovechó los errores defensivos para llevarse tres puntos cruciales.

Transmisión: dónde ver la ida y la vuelta

Una de las mayores sorpresas para los aficionados está en el formato de transmisión:

Ida en el Estadio Akron: exclusiva por Prime Video , siendo la única plataforma con derechos del primer partido.

exclusiva por , siendo la única plataforma con derechos del primer partido. Vuelta en el Estadio Olímpico de CU: transmisión por TUDN, tanto en televisión abierta (Canal 5) como en televisión de paga.

Este esquema mixto obliga a los aficionados a estar atentos a ambas plataformas para no perder ningún detalle de la eliminatoria.

Un historial muy parejo entre dos gigantes

Desde los torneos cortos, Chivas y Cruz Azul se han enfrentado 65 veces, combinando fase regular y series de eliminación directa. El balance es sumamente cerrado:

22 victorias para Cruz Azul

19 triunfos para Chivas

24 empates

Este equilibrio histórico anticipa una serie emocionante, de margen mínimo y en la que el detalle más pequeño puede ser decisivo.

Pronóstico y cierre: ¿quién parte como favorito?

Todo apunta a una eliminatoria vibrante, con dos equipos que llegan en buen momento y cuyos estilos prometen un choque táctico intenso. Chivas tendrá el impulso de su afición en la ida, pero Cruz Azul llega con mayor regularidad y la ventaja reglamentaria en caso de empate global.

Pronóstico: Cruz Azul parte ligeramente arriba por su constancia, su fortaleza como visitante y su mejor posición en la tabla. Sin embargo, Chivas ha mostrado crecimiento sostenido y podría sorprender si logra ser más contundente que en la fase regular. La serie promete al menos un gol por lado y un cierre muy apretado en Ciudad Universitaria.

Last modified: noviembre 27, 2025