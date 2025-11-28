Mónaco vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Ligue 1 2025-26

Ligue 1

El Paris Saint-Germain buscará extender su gran momento en la Ligue 1 2025-26 cuando visite este sábado por la tarde al AS Mónaco, en un enfrentamiento entre dos gigantes del futbol francés que llegan con realidades muy contrastantes.

Mientras el PSG atraviesa una racha positiva de tres triunfos consecutivos en todas las competencias, el Mónaco vive un momento crítico tras encadenar tres derrotas al hilo en la liga, situación que lo ha hecho desplomarse hasta la octava posición de la tabla.

PSG llega lanzado tras su exhibición en Champions

A mitad de semana, el equipo dirigido por Luis Enrique protagonizó uno de los partidos más espectaculares de la jornada de Champions League al imponerse 5-3 al Tottenham Hotspur, en un encuentro marcado por el impresionante hat-trick de Vitinha.

Ese triunfo devolvió la confianza al campeón francés, que venía de algunas dudas en el plano continental. En la Ligue 1, el PSG también mantiene paso firme tras vencer con autoridad 3-0 al Le Havre, resultado que lo mantiene en la cima, aunque con una ventaja mínima sobre el Olympique de Marsella y el Lens, que se encuentran a solo dos puntos.

A pesar de no ser un líder inalcanzable, el PSG acumula ocho partidos de Liga sin perder y ha sumado 16 de los últimos 18 puntos posibles como local, confirmando su regularidad rumbo al que podría ser su quinto título consecutivo.

Mónaco, en caída libre antes de recibir al campeón

Del otro lado, el panorama es totalmente distinto para el equipo de Sébastien Pocognoli, que atraviesa su peor momento del torneo. El Mónaco ha sido superado de forma contundente por el Paris FC, el Lens y recientemente el Rennes, con dos goleadas consecutivas por 4-1.

En la Champions League tampoco logró levantar cabeza, al empatar 2-2 frente al Pafos FC, partido que estuvo marcado por el histórico gol de David Luiz, convertido en el segundo anotador más veterano del torneo.

Con 25 goles encajados en 13 jornadas, el Mónaco presume de la peor defensa de toda la primera mitad del campeonato, una cifra alarmante si se toma en cuenta que enfrente tendrá al ataque más poderoso del país.

Antecedentes recientes favorecen ampliamente al PSG

El historial inmediato también es claramente favorable para los parisinos. El Mónaco ha recibido al menos cuatro goles en tres de sus últimos cinco enfrentamientos ante el PSG en todas las competencias, perdiendo los tres más recientes por un contundente global de 9-3.

Este dominio refuerza la condición de favorito del conjunto capitalino, que buscará aprovechar las fragilidades defensivas de su rival.

Altas, bajas y posibles titulares

El PSG recuperó recientemente a Ousmane Dembélé, quien volvió a tener minutos tras superar una lesión en el gemelo y podría regresar al once inicial. En contraste, Achraf Hakimi sigue fuera por una lesión en el tobillo, al igual que Désiré Doué.

El portugués Nuno Mendes fue sustituido ante el Tottenham solo por precaución, por lo que podría descansar, dejando su lugar a Lucas Hernández, quien sí podrá jugar pese a su expulsión en la Champions.

En el Mónaco, la ausencia más sensible será la de Denis Zakaria, suspendido tras ver la tarjeta roja ante el Rennes. Su lugar podría ser ocupado por Mamadou Coulibaly, aunque Paul Pogba también es opción tras su reciente debut.

En defensa, seguirán fuera Eric Dier y Christian Mawissa, ambos por lesión.

Pronóstico final del Mónaco vs PSG

Todo apunta a un partido abierto y con goles, tomando en cuenta que en los encuentros del Mónaco esta temporada se han registrado 50 anotaciones en total, una cifra que refleja su vocación ofensiva, pero también sus enormes carencias defensivas. La ausencia de Zakaria y la fragilidad de su zaga parecen un escenario ideal para que el PSG imponga condiciones.

Pronóstico: victoria del Paris Saint-Germain 3-1 sobre el Mónaco, en un duelo donde los locales podrían competir por momentos, pero donde el poder ofensivo parisino terminará marcando claras diferencias.

Last modified: noviembre 28, 2025