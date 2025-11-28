Manchester City vs Leeds EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester City regresará a la actividad de la Premier League 2025-26 este sábado 29 de noviembre en medio de un inesperado bache de resultados, cuando reciba al Leeds United en el Etihad Stadium, en un partido donde los Citizens están obligados a reencontrarse con la victoria.

Luego de un inicio de temporada dominante, el equipo de Guardiola atraviesa su momento más delicado del curso, mientras que el Leeds llega en plena lucha por evitar el descenso, lo que convierte este choque en un enfrentamiento de alta tensión para ambos.

El Manchester City, obligado a reaccionar tras dos duros golpes

El conjunto dirigido por Pep Guardiola venía mostrando un paso arrollador en la liga, con un Erling Haaland encendido frente al arco, lo que hacía pensar que los Citizens volverían a imponer su dominio habitual. Sin embargo, la realidad cambió drásticamente en cuestión de días.

En la jornada anterior, el City cayó 2-1 en su visita al Newcastle, resultado que lo relegó al tercer lugar de la tabla y lo dejó a siete puntos del liderato. Pero el tropiezo no terminó ahí, ya que a mitad de semana también perdió en casa 0-2 frente al Bayer Leverkusen, un marcador que lo sacó de los primeros ocho lugares de la Champions League.

Dos derrotas consecutivas han encendido las alarmas en el entorno ciudadano, por lo que el triunfo ante el Leeds no solo es necesario a nivel matemático, sino fundamental para recuperar la confianza y la solidez emocional del equipo.

Leeds United, hundido en el descenso y con una racha negativa

Del otro lado aparece un Leeds United que vive una temporada sumamente complicada. El equipo apenas suma tres victorias, dos empates y siete derrotas, números que lo tienen instalado en la zona roja de la tabla, con serios problemas tanto en defensa como en ataque.

En la jornada pasada, los Whites cayeron como locales 1-2 ante el Aston Villa, firmando así su tercera derrota consecutiva, una racha que ha minado la confianza del plantel. Además, Leeds llega como la segunda peor ofensiva y la cuarta peor defensa del campeonato, cifras que reflejan fielmente sus dificultades.

A pesar de ello, el equipo viajará a Manchester con la consigna de jugar sin presión, sabiendo que enfrentan a uno de los rivales más poderosos del mundo en un duelo que muchos consideran prácticamente “perdido”.

Un duelo de contrastes en el Etihad Stadium

La mesa está servida para un enfrentamiento entre dos equipos con necesidades muy distintas, pero con la misma urgencia de sumar. El Manchester City no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantenerse en la pelea por el título, mientras que el Leeds necesita desesperadamente puntos para no quedar rezagado en la lucha por la permanencia.

El poder ofensivo del City, su profundidad de plantilla y su condición de local lo colocan como amplio favorito, aunque el futbol siempre deja espacio para la sorpresa, especialmente cuando uno de los equipos juega sin nada que perder.

Pronóstico: triunfo contundente de los Citizens

Todo apunta a que el Manchester City impondrá condiciones desde el arranque y aprovechará las graves carencias defensivas de su rival. La diferencia de planteles, ritmo y calidad individual es notable, y jugando en casa, los Citizens deberían retomar el camino del triunfo sin mayores sobresaltos.

Pronóstico: victoria del Manchester City por 3-0, en un partido donde se espera dominio total, múltiples oportunidades de gol y una actuación determinante de su ofensiva estelar.

