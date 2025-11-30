Roma vs Napoli EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Serie A 2025-26

Serie A

El sorprendente líder de la Serie A, la AS Roma, recibirá este domingo por la noche al vigente campeón, el SSC Napoli, en un apasionante Derbi del Sol que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma. El duelo llega cargado de tensión y expectativas, ya que ambos conjuntos se mantienen como firmes aspirantes al Scudetto tras sus recientes triunfos en competiciones europeas.

La Roma, líder inesperado y con números históricos

Después de 12 jornadas, la Roma se ha colocado como líder absoluto del campeonato italiano por primera vez en más de una década, con dos puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini ha encadenado una notable racha de victorias, impulsada por su triunfo 3-1 de la semana pasada ante el Cremonese, con otra destacada actuación del atacante Matías Soulé.

Ese buen momento se extendió el jueves en la Europa League, donde los capitalinos superaron 2-1 al Midtjylland, manteniéndose en la pelea por un lugar entre los ocho mejores del torneo a falta de tres jornadas. La Roma se ha caracterizado por su impresionante solidez defensiva, ya que apenas ha encajado seis goles en lo que va del campeonato, su mejor registro tras 12 partidos desde 2013.

Además, los Giallorossi han marcado el primer gol en ocho de sus nueve victorias en la Serie A, una tendencia que confirma su capacidad para controlar los partidos desde los primeros minutos. Sin embargo, el reto de este domingo no será sencillo, ya que solo han logrado dos triunfos en sus últimos nueve enfrentamientos como locales ante el Napoli.

Napoli busca confirmar su recuperación lejos de casa

El campeón defensor llega a este Derbi del Sol con aires renovados tras un cambio táctico y de plantilla implementado por su técnico Antonio Conte. Luego de varias semanas de irregularidad, los Partenopei mostraron su mejor versión con una contundente victoria 3-1 sobre el Atalanta, con un doblete del brasileño David Neres.

En la Champions League, también dieron señales de fortaleza al vencer 2-0 al Qarabag, con liderazgo del escocés Scott McTominay, pese a que Rasmus Hojlund falló un penalti. No obstante, el gran problema del Napoli ha sido su rendimiento como visitante, ya que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa y cinco de los seis anteriores en total.

Su falta de contundencia ofensiva lejos de su estadio también genera dudas, ya que su último gol como visitante en jugada fue precisamente de Hojlund ante la Fiorentina en septiembre. Este dato pone en tela de juicio si su reacción reciente podrá sostenerse en un escenario tan exigente como el Olímpico.

Bajas, regresos y piezas clave del Derbi del Sol

La Roma recibió una bocanada de aire fresco con el regreso de Paulo Dybala y Leon Bailey, aunque ahora mantiene en duda a los mediocampistas Neil El Aynaoui y Manu Koné por distintas molestias. Además, Angeliño y Artem Dovbyk están descartados para este encuentro.

Ante la ausencia de Dovbyk, Dybala o Evan Ferguson liderarán el ataque, siendo este último quien rompió una sequía goleadora de casi un año en la jornada pasada. Soulé, por su parte, es el máximo anotador del equipo en la Serie A con cuatro goles.

Del lado del Napoli, las ausencias son igualmente sensibles. No estarán disponibles Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Miguel Gutiérrez, Romelu Lukaku y el portero Alex Meret, mientras que Leonardo Spinazzola podría reaparecer ante su exequipo.

Conte planea mantener su característico sistema 3-4-2-1, con Hojlund como principal referencia ofensiva, mientras que Lorenzo Lucca continúa en proceso de adaptación tras su llegada desde el Udinese.

Un partido que se decidirá por el primer golpe

Roma y Napoli son dos de los tres únicos equipos de la Serie A que aún no han perdido puntos después de ir ganando un partido en esta temporada. Este dato deja claro que el primer gol puede ser absolutamente determinante en el Derbi del Sol.

La solidez defensiva de la Roma contra la necesidad del Napoli de reivindicarse como visitante promete un choque intenso, táctico y cargado de tensión, donde cada error puede costar el liderato.

Pronóstico Roma vs Napoli

Las estadísticas favorecen la disciplina táctica del campeón italiano y su capacidad para competir en partidos cerrados, por lo que se espera un duelo extremadamente equilibrado, con pocas oportunidades claras de gol.

✅ Pronóstico final: Roma 0-1 Napoli

Last modified: noviembre 30, 2025