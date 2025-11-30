Cruz Azul vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liguilla del Liga MX entra en su fase más intensa este domingo con un auténtico partido de vida o muerte. El Cruz Azul recibe a las Chivas en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025, con una serie completamente abierta tras el empate sin goles en la ida.

El escenario será el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina buscará imponer su localía para sellar su pase a las semifinales del campeonato del futbol mexicano.

Serie igualada tras el empate sin goles en Guadalajara

El 0-0 del partido de ida, disputado en el Estadio Akron, dejó todo para definirse en la capital del país. Ninguno de los dos equipos logró tomar ventaja, por lo que ahora el boleto a las semifinales se decidirá en un solo partido.

Cruz Azul parte con una ligera ventaja en el reglamento, ya que en caso de empate global avanzará por haber terminado mejor posicionado en la fase regular. Esto obliga a Chivas a buscar la victoria si quiere seguir con vida en el torneo.

Cruz Azul, con la ventaja del reglamento y el respaldo de su afición

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón mostró solidez defensiva en la ida, aunque quedó a deber en el aspecto ofensivo. En casa, la Máquina está obligada a proponer desde el arranque, elevar el ritmo de juego y buscar superioridad en los duelos individuales.

Uno de los puntos destacados del primer encuentro fue la actuación del arquero suplente Andrés Gudiño, quien respondió con seguridad ante las oportunidades del Rebaño, supliendo de gran manera al colombiano Kevin Mier, quien continúa recuperándose de una grave lesión en la tibia.

Cruz Azul ha sido uno de los equipos más fuertes como local a lo largo del torneo, basando su fortaleza en la presión alta, la circulación rápida del balón y la intensidad en campo rival.

Chivas necesita atacar y confiar en su joven goleador

Del otro lado, el Rebaño Sagrado sabe que no le basta con especular. El equipo de Fernando Gago —con ajustes obligados— tendrá que apostar al ataque en algún momento del partido, especialmente con un rival que buscará presionar desde el inicio.

La principal esperanza ofensiva de Chivas es el joven delantero Armando González, líder goleador del equipo. “La Hormiga” presentó una molestia muscular en el partido de ida, pero se espera que esté recuperado y pueda arrancar como titular en este duelo decisivo.

Chivas intentará defender con orden y aprovechar cualquier espacio al contragolpe, sabiendo que está obligado a marcar si quiere avanzar.

Un boleto a semifinales en solo 90 minutos

La serie de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas ha quedado reducida a un solo partido. No hay margen de error: el que pierda quedará eliminado del Apertura 2025, mientras que el ganador seguirá con vida en la lucha por el campeonato.

La presión recae principalmente sobre la Máquina, que por reglamento está obligada a no perder, mientras que el Rebaño necesita arriesgar para cambiar la historia.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Chivas?

El decisivo partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 se disputará este:

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Domingo 30 de noviembre Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Chivas

El partido podrá verse en diferentes plataformas de televisión y streaming:

Transmisión EN VIVO: TUDN, ViX Premium y Canal 5

TUDN, ViX Premium y Canal 5 Además, el minuto a minuto estará disponible en redes sociales oficiales de ambos clubes y en FULBOX.

Partido de alto voltaje en Ciudad Universitaria

Con la afición celeste llena de ilusión y un Rebaño obligado a ir al frente, el Cruz Azul vs Chivas promete ser uno de los partidos más intensos de toda la Liguilla. La Máquina quiere volver a las semifinales, pero Chivas está listo para dar el golpe como visitante.

Last modified: noviembre 29, 2025