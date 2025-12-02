Newcastle vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Separados apenas por la diferencia de goles en la zona media de la Premier League, el irregular Newcastle United y el golpeado Tottenham Hotspur se enfrentan este martes en un duelo clave en St James’ Park. Ambos equipos llegan con realidades opuestas tras el último fin de semana: las Urracas golearon 4-1 al Everton, mientras que los Spurs volvieron a tropezar, ahora ante el Fulham.

Newcastle recupera confianza tras una goleada revitalizante

La séptima salida fue la vencida para el equipo de Eddie Howe, que rompió su mala racha fuera de casa con una contundente goleada 4-1 ante el Everton. Un inesperado doblete del defensor Malick Thiaw, sumado a los tantos de Lewis Miley y Nick Woltemade, sentenciaron el partido antes del descanso.

Ese triunfo llegó como bálsamo tras la dolorosa derrota en la Champions League ante el Marsella, y permitió al Newcastle sumar su segunda victoria consecutiva en liga, quedando muy cerca de los puestos altos de la tabla.

Además, el momento del equipo en casa es inmejorable: seis victorias consecutivas en St James’ Park, todas con al menos dos goles anotados, y una racha de 10 partidos sin perder en encuentros de Premier League entre semana como local. El último equipo que los venció ahí fue el Arsenal, a finales de septiembre.

Tottenham, entre la frustración, la presión y los abucheos

La situación del Tottenham es completamente opuesta. La derrota 2-1 ante el Fulham dejó imágenes preocupantes en el Tottenham Hotspur Stadium, con abucheos dirigidos a Guglielmo Vicario y al equipo en general.

El partido quedó prácticamente sentenciado en apenas seis minutos por los goles de Kenny Tete y Harry Wilson, mientras que la volea de Mohammed Kudus solo sirvió para maquillar el resultado.

Esa derrota representó la tercera consecutiva en todas las competiciones y la décima en casa en la Premier League en 2025, igualando un récord negativo histórico del club. Paradójicamente, a los Spurs les ha ido mejor como visitantes, donde han sumado 13 de sus 18 puntos.

Sin embargo, enfrentarse al Newcastle no es ningún consuelo: han perdido seis de sus últimos siete duelos ante las Urracas y no logran puntuar en St James’ Park desde octubre de 2021.

Bajas sensibles y movimientos obligados

El Newcastle seguirá sin su portero titular Nick Pope, con molestias en la ingle. Tampoco estarán disponibles Kieran Trippier, Yoane Wissa, Harrison Ashby y Will Osula, mientras que Sven Botman es duda por problemas de espalda.

La gran noticia positiva es la consolidación de Lewis Miley, de solo 19 años, quien apunta a repetir como titular. Jacob Murphy y Anthony Gordon también podrían regresar al once.

En el Tottenham, al menos vuelve su referente defensivo Cristian Romero, tras cumplir suspensión. No obstante, las bajas siguen siendo numerosas: James Maddison, Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski y Dominic Solanke siguen fuera.

Incluso jugadores como Richarlison corren riesgo de perder la titularidad por bajo rendimiento.

Pronóstico Newcastle vs Tottenham

Decimos: Newcastle United 2-0 Tottenham Hotspur

St James’ Park sigue siendo territorio hostil para los Spurs. Hace apenas unas semanas, los hombres de Howe ya los derrotaron 2-0 en la Copa EFL, y el contexto actual favorece claramente a los locales. La solidez del Newcastle en casa, su recuperación anímica y la crisis deportiva del Tottenham hacen que un nuevo triunfo de las Urracas sea el desenlace más probable.

diciembre 2, 2025