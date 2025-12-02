Fulham vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester City visita este martes por la noche el Craven Cottage para medirse al Fulham en un atractivo encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Premier League. Los Citizens llegan como segundos de la tabla con 25 puntos, mientras que los Cottagers ocupan la 15.ª posición con 17 unidades y siguen buscando estabilidad bajo el mando de Marco Silva.

Fulham: fortaleza en casa y confianza en ascenso

El Fulham ha vivido un inicio de temporada marcado por la irregularidad, sumando 17 puntos en 13 partidos, pero llega a este compromiso con el ánimo reforzado tras una victoria de prestigio por 2-1 como visitante ante el Tottenham. Ese triunfo reflejó una mejor organización ofensiva y un aumento notable de la confianza del equipo.

A pesar de ello, la inconsistencia sigue siendo una asignatura pendiente, ya que solo han conseguido tres victorias en sus últimos ocho encuentros de liga. Sin embargo, Craven Cottage ha sido un verdadero bastión: cuatro triunfos, un empate y solo una derrota en casa esta temporada. En ese lapso, los londinenses han marcado 15 goles y han recibido 17, cifras que muestran su capacidad ofensiva, aunque también evidencian ciertos desajustes defensivos.

El equipo de Marco Silva ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, una señal clara de que el proyecto empieza a tomar forma. La posesión del balón y las transiciones rápidas siguen siendo las principales armas del Fulham, aunque sostener ese rendimiento a lo largo de las jornadas continúa siendo el gran reto.

Manchester City: calidad intacta, pero con señales de vulnerabilidad

El Manchester City afronta esta jornada como segundo clasificado de la Premier League con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y cuatro derrotas. Aunque su registro goleador sigue siendo imponente, con 27 tantos a favor y solo 12 en contra, el equipo ha mostrado una versión menos dominante que en campañas anteriores.

Uno de los puntos de mayor preocupación ha sido su rendimiento como visitante, con apenas dos victorias en seis salidas ligueras. La reciente derrota por 2-1 ante el Newcastle fue otro reflejo de sus problemas fuera de casa. Aun así, la capacidad competitiva del equipo de Pep Guardiola sigue siendo incuestionable, como quedó demostrado en su dramática remontada por 3-2 ante el Leeds United, sellada con un gol decisivo de Phil Foden.

El City ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y parece estar recuperando sensaciones en un momento clave del curso.

Dominio histórico del City ante el Fulham

El historial reciente entre ambos equipos inclina claramente la balanza hacia el Manchester City. Los Citizens han ganado sus últimos cinco enfrentamientos frente al Fulham en todas las competiciones, incluyendo una cómoda victoria por 2-0 en Craven Cottage en su visita más reciente. Este dominio psicológico también juega un papel importante en el planteamiento del partido.

Bajas y posibles alineaciones

El Fulham no contará con Antonee Robinson, baja por lesión de rodilla, ni con Rodrigo Muniz, quien sufre un problema en el tendón de la corva. Se espera que Samuel Chukwueze continúe en la banda tras su destacada actuación ante el Tottenham, con Alex Iwobi como eje en el medio campo. La defensa estaría formada por Calvin Bassey y Joachim Andersen, con Bernd Leno bajo los tres palos y Raúl Jiménez como referente ofensivo.

En el Manchester City, Mateo Kovacic sigue fuera tras someterse a una cirugía de tobillo, mientras que el regreso de Rodri continúa retrasándose por cuestiones físicas. En defensa, Ruben Dias y Josko Gvardiol apuntan a ser los centrales, con Nico O’Reilly y Matheus Nunes como alternativas en los costados. En ataque, Erling Haaland volverá a liderar el frente ofensivo, acompañado por Foden y con Jeremy Doku como principal desborde por la izquierda.

Pronóstico Fulham vs Manchester City

Pronosticamos un triunfo del Manchester City por 3-1. La superioridad individual, la profundidad de plantilla y la estructura táctica de los Citizens deberían inclinar la balanza incluso en un estadio tan competitivo como Craven Cottage. El buen momento del Fulham en casa sugiere que generará peligro e incluso podría marcar, pero el peso del historial y la jerarquía del City parecen suficientes para asegurar los tres puntos.

