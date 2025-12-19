Written by: diciembre 19, 2025 Ligas Europeas

Manchester City vs West Ham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Manchester City vs West Ham

El Manchester City tendrá la oportunidad de colocarse líder provisional de la Premier League si vence al West Ham este sábado, metiendo presión directa sobre el Arsenal, que jugará más tarde en la jornada.

Los de Pep Guardiola llegan en su mejor momento de la temporada, encadenando seis victorias consecutivas en todas las competiciones. Entre semana aplastaron 3-0 al Brentford para meterse en semifinales de la Copa de la Liga, y el fin de semana pasado repitieron marcador ante el Crystal Palace, confirmando su recuperación tanto en ataque como en defensa.

City en modo campeón

La mejor versión del City ha regresado. Phil Foden atraviesa un gran estado de forma, Erling Haaland vuelve a marcar con regularidad y el equipo ha recuperado la solidez defensiva que lo caracteriza.

En cuanto a bajas, Rodri sigue con su recuperación y Kovacic continúa fuera. Doku será baja varias semanas, mientras que Stones es duda. Aun así, la estructura defensiva se mantiene firme y el once sigue siendo temible.

West Ham, resistente pero limitado

El West Ham, bajo el mando de Nuno Espírito Santo, compite mejor, pero sigue en la zona baja de la tabla. El pasado fin de semana cayó 3-2 ante Aston Villa, pese a ponerse dos veces en ventaja.

Los Hammers solo han perdido dos de sus últimos siete partidos, aunque fuera de casa han enlazado tres empates consecutivos. Su plan en el Etihad apunta a ser claro: bloque bajo y contragolpe, con Bowen, Paquetá y Summerville como principales amenazas.

No contarán con Wan-Bissaka ni Malick Diouf, ausentes por la Copa Africana de Naciones, lo que podría obligar a Nuno a utilizar una línea de cinco defensores.

Pronóstico Manchester City vs West Ham

El momento del City es demasiado fuerte como para imaginar una sorpresa. El West Ham puede competir, pero el dominio local debería imponerse.

Pronóstico: Manchester City 3-1 West Ham.

