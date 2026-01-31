Written by: enero 31, 2026 Liga MX Clausura 2026

Monterrey vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Liga MX Clausura 2026

Monterrey vs Tijuana

Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana se enfrentan este sábado 31 de enero en el Estadio BBVA, en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026. El partido arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el regreso de la Liga MX tras la pausa por los amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

Monterrey vuelve a casa con la intención de conseguir su primer triunfo del año en el “Gigante de Acero”, luego de haber enderezado el camino con dos victorias consecutivas como visitante tras la derrota inicial ante Toluca. El equipo dirigido por Domènec Torrent llega con seis puntos y ubicado en la tercera posición de la tabla, solo por detrás de Chivas y Toluca, y con la mira puesta en pelear el liderato en las próximas jornadas. Germán Berterame, máximo anotador del equipo junto con Iker Fimbres, podría tener actividad a pesar de los rumores sobre una posible salida al Inter Miami, una situación que mantiene en vilo a la afición regiomontana.

Del otro lado, Xolos de Tijuana se presenta como un rival incómodo e invicto en el torneo, con una victoria y dos empates bajo la dirección de Sebastián Abreu. El conjunto fronterizo buscará extender su buen arranque en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano, aunque lo hará con una baja sensible: Gilberto Mora, quien no estará disponible por lesión muscular. Aun así, Tijuana cuenta con refuerzos de peso como Ignacio Rivero y Josef Martínez, además de la incorporación del joven Diego Abreu, lo que refuerza su etiqueta de posible “caballo negro” del Clausura 2026.

El encuentro podrá verse en México a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por TUDN y Univisión. Con Rayados buscando confirmar su levantada y Xolos defendiendo su invicto, el duelo promete intensidad, buen futbol y puntos clave en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

