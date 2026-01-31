León vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

León recibe a Tigres este sábado 31 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nou Camp, en un partido correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro enfrenta a dos equipos con realidades similares: un inicio irregular de campeonato y la urgencia de sumar para no rezagarse en la tabla en estas primeras fechas.

La Fiera comenzó el torneo con buenas sensaciones tras vencer a Cruz Azul, pero su rendimiento fue de más a menos al sumar solo un punto en sus últimos dos compromisos frente a Pachuca y Pumas. El equipo esmeralda sabe que hacerse fuerte como local es fundamental para sus aspiraciones, especialmente después de un Apertura 2025 decepcionante en el que quedó lejos de la Liguilla. Además, León buscará romper una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin poder derrotar a Tigres, una estadística que pesa en el ánimo del plantel y de la afición. En lo individual, el estreno goleador de Diber Cambindo y la llegada de refuerzos como Sebastián Vegas generan expectativa, respaldados por piezas clave como Iván Moreno, Jordi Cortizo y Juan Pablo Domínguez.

Tigres, por su parte, llega como subcampeón del futbol mexicano, pero con dudas claras en su funcionamiento ofensivo. Tras vencer al Atlético de San Luis en la Jornada 1, los felinos acumulan dos partidos sin ganar y sin marcar gol, empates y derrotas que contrastan con el potencial de su plantilla. Aun así, el equipo ha mostrado una mejora en el sector defensivo, permitiendo solo dos goles en tres partidos, lo que refleja la intención de Guido Pizarro de priorizar el orden. El parón reciente podría ayudar a los regiomontanos a reencontrarse con su mejor versión, aunque deberán dosificar esfuerzos ante el inminente inicio de la Concacaf Champions Cup. Para este duelo, Tigres ya no contará con Uriel Antuna, transferido a Pumas, y buscará cortar la sequía ofensiva en una plaza complicada.

En cuanto a la transmisión, el partido se podrá ver en México de manera exclusiva a través de Fox One, mientras que en Estados Unidos estará disponible por ViX; para España y Sudamérica no habrá señal de este encuentro.

Pronóstico: se espera un partido cerrado y de pocas oportunidades claras, marcado por la necesidad de ambos equipos de no cometer errores. León intentará imponer condiciones con la localía y la intensidad, mientras que Tigres apostará por su solidez defensiva y la experiencia de su plantel. El escenario apunta a un empate con pocos goles, con un 1-1 como marcador más probable.

Last modified: enero 31, 2026