Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 LaLiga 2025-26

El Real Madrid buscará prolongar su gran momento en LaLiga cuando reciba al Rayo Vallecano este domingo por la tarde, en un duelo clave para mantenerse en la pelea por el liderato. Los blancos llegan como segundos de la clasificación, a solo un punto del Barcelona, mientras que el conjunto franjirrojo atraviesa una racha complicada que lo ha hecho caer hasta la zona baja de la tabla.

El equipo merengue afronta este compromiso con la necesidad de cambiar rápidamente el chip tras la dura derrota por 4-2 ante el Benfica en la fase liguera de la Champions League, resultado que lo dejó fuera del top ocho y lo obligará a disputar un playoff para acceder a los octavos de final. Curiosamente, el sorteo emparejó nuevamente a ambos equipos, por lo que el Real Madrid tendrá una eliminatoria exigente a doble partido en el horizonte. Sin embargo, antes de pensar en Europa, el conjunto de Álvaro Arbeloa debe reenfocarse en la competición doméstica, donde su rendimiento ha sido sólido y constante.

En LaLiga, el Real Madrid atraviesa una racha positiva de cinco victorias consecutivas, con triunfos ante Alavés, Sevilla, Real Betis, Levante y Villarreal, resultados que lo mantienen firme en la lucha por el título. Aunque podría arrancar el partido a cuatro puntos del Barcelona, dependiendo del resultado culé del sábado, los blancos saben que no pueden permitirse tropiezos. El historial ante el Rayo les favorece claramente, con 33 victorias en 47 enfrentamientos y 119 goles anotados, aunque el dato reciente invita a la cautela: solo dos triunfos madridistas en los últimos siete duelos directos.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega presionado por su situación en la tabla. El equipo dirigido por Íñigo Pérez ocupa el lugar 16 con 22 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso, tras un balance de cinco victorias, siete empates y nueve derrotas. Los franjirrojos vienen de caer 3-1 en casa ante Osasuna y también perdieron su último compromiso como visitantes frente al Celta de Vigo. Su desempeño fuera de casa ha sido especialmente preocupante, con siete derrotas en 11 partidos y solo nueve goles anotados, números que contrastan con la buena campaña que realizaron la temporada pasada, cuando terminaron en la octava posición.

Aun así, el Rayo suele crecerse ante rivales grandes y ha demostrado ser un oponente incómodo para el Real Madrid en los últimos años. Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos terminaron en empate, incluido un 0-0 en el Bernabéu en noviembre de 2023. Además, aunque los franjirrojos no ganan en el estadio madridista desde 1996, su capacidad para competir y cerrar espacios suele complicar a los blancos.

Pronóstico: se espera un partido con intensidad y goles, impulsado por la urgencia del Real Madrid de reivindicarse tras su tropiezo europeo y por la necesidad del Rayo de sumar puntos para alejarse del descenso. La mayor calidad individual y el buen momento liguero de los blancos deberían marcar la diferencia. Pronóstico final: Real Madrid 3-1 Rayo Vallecano.

