Manchester United vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

United hasta el final 🔴🔥 pic.twitter.com/423CmEBH36 — Manchester United (@ManUtd_Es) February 1, 2026

El Manchester United atraviesa su mejor momento de la temporada y este domingo buscará una victoria más en Old Trafford ante el Fulham, un resultado que le permitiría igualar la racha más larga de Ruben Amorim en la Premier League. Bajo la dirección de Michael Carrick, los Diablos Rojos llegan impulsados por un triunfo de alto impacto: la victoria 3-2 sobre el Arsenal en el Emirates, que confirmó su resurgimiento y los metió de lleno en la pelea por los puestos de Champions League.

El golpe anímico para el United no pudo ser mayor. Tras vencer también al Manchester City semanas atrás, Carrick se convirtió en el primer técnico desde 2010 en enlazar triunfos consecutivos ante equipos que iniciaron la jornada como primero y segundo de la tabla. Los goles de Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu y Matheus Cunha sellaron una actuación brillante ante el Arsenal, alargando a seis partidos la racha invicta del United en la liga, la más extensa actualmente en la Premier League. Además, el equipo ha marcado en cada uno de sus últimos 11 encuentros ligueros y solo ha concedido un gol en sus tres partidos más recientes en Old Trafford, señales claras de equilibrio y confianza.

Sin embargo, el reto no será sencillo. El Fulham de Marco Silva vive un momento competitivo muy sólido y mantiene vivo el sueño europeo. Los Cottagers solo han perdido uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y vienen de una dramática victoria 2-1 sobre el Brighton, decidida por un tiro libre de Harry Wilson en el último suspiro. Ubicados en la séptima posición, a solo cuatro puntos del top cuatro, los londinenses han mejorado notablemente como visitantes, sumando 10 puntos en sus últimas cinco salidas tras un inicio muy flojo lejos de casa.

El antecedente inmediato entre ambos invita a la cautela para los locales, ya que el Fulham logró un empate 1-1 en Craven Cottage a principios de temporada. Además, los visitantes saben lo que es ganar en Old Trafford recientemente, con un triunfo liguero en febrero de 2024, aunque esa sigue siendo su única victoria en la Premier League en este estadio en sus últimos 20 intentos.

Pronóstico: se espera un duelo intenso y abierto, con un Fulham competitivo pero un Manchester United que atraviesa un momento de inspiración ofensiva y solidez defensiva. La profundidad de plantilla y la inercia positiva de los Red Devils deberían imponerse en casa. Pronóstico final: Manchester United 2-1 Fulham.

Last modified: febrero 1, 2026