Sunderland vs Burnley EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Jornada 24 de la Premier League se cierra este lunes por la noche con un duelo entre dos equipos recién ascendidos pero con realidades muy distintas. El Sunderland recibe al Burnley en el Stadium of Light, con los Black Cats todavía soñando con acercarse a la mitad alta de la tabla, mientras que los Clarets afrontan el encuentro anclados en la parte baja y sin margen de movimiento en la clasificación.

El Sunderland ha bajado el ritmo en las últimas semanas y salió del top 10 tras ganar solo uno de sus últimos seis partidos de liga. Aun así, su fortaleza como local sigue siendo su gran argumento: el equipo de Régis Le Bris permanece invicto en casa en la temporada 2025-26, una racha notable que lo convierte en el único club de la Premier League que aún no pierde como anfitrión. Además, una victoria este lunes lo mantendría a tiro de los puestos europeos y confirmaría su buen momento en el Stadium of Light, donde viene de vencer 2-1 al Crystal Palace y de eliminar al Everton en la FA Cup.

Burnley, por su parte, continúa sumido en una larga sequía de triunfos. El empate 2-2 ante el Tottenham en la última jornada dejó sensaciones encontradas: sumaron un punto valioso, pero se les escapó la victoria en el último suspiro. Los hombres de Scott Parker acumulan 14 partidos consecutivos sin ganar en la Premier League, aunque han mostrado señales de recuperación con cuatro encuentros seguidos sin perder en todas las competiciones y una racha reciente de empates que ha frenado la caída libre.

El antecedente inmediato favorece a los Clarets, que ganaron 2-0 en agosto en Turf Moor, pero el historial en Sunderland es poco alentador: solo una victoria en sus últimas 12 visitas al Stadium of Light y ninguna portería a cero como visitante en lo que va de la temporada.

Pronóstico: se espera un partido cerrado, con pocas ocasiones y mucha tensión. La solidez del Sunderland en casa y las dificultades del Burnley fuera de ella inclinan la balanza a favor de los locales. Un solo gol podría definir el encuentro. Marcador estimado: Sunderland 1-0 Burnley.

Last modified: febrero 2, 2026