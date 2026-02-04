Valencia vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Copa del Rey 2025-2026

Ligas Europeas

La Copa del Rey entra en su fase decisiva y este miércoles por la noche el Valencia y el Athletic Club se verán las caras en los cuartos de final, con un boleto a semifinales en juego. Se trata de un cruce cargado de historia, orgullo y urgencias, entre dos de los clubes más representativos del fútbol español en esta competición.

El Valencia llega a esta instancia como el quinto club más ganador del torneo, con ocho títulos, el último conseguido en la temporada 2018-19, cuando derrotó 2-1 al Barcelona en la final. Para alcanzar estos cuartos de final, los dirigidos por Carlos Corberán han superado un camino exigente, eliminando a Maracena, Cartagena, Sporting de Gijón y Burgos FC. Sin embargo, su presente en LaLiga genera preocupación: la reciente derrota 2-1 ante el Real Betis los dejó en la 15.ª posición, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, lo que aumenta la presión pero también convierte a la Copa en una vía de escape anímica.

En cuanto a los antecedentes recientes, los Che ya saben lo que es vencer al Athletic esta temporada, tras imponerse 2-0 en Liga en septiembre, aunque los Leones han ganado dos de los últimos tres enfrentamientos directos. Además, ambos equipos se midieron en esta misma ronda en enero de 2023, cuando el Athletic se impuso 3-1 para avanzar.

El Athletic Club, por su parte, llega tras rescatar un empate 1-1 ante la Real Sociedad en el derbi vasco, gracias a un gol agónico de Íñigo Ruiz de Galarreta al minuto 88. El equipo de Ernesto Valverde atraviesa una temporada irregular en LaLiga, donde suma 25 puntos en 22 partidos, ubicándose en la undécima posición, cuatro puntos por encima del descenso. El desgaste físico ha sido un factor en su rendimiento, pero la Copa del Rey sigue siendo su gran refugio.

Y no es para menos: el Athletic es el segundo club más laureado en la historia del torneo con 24 títulos, solo por detrás del Barcelona. Además, es el vigente campeón, tras coronarse en la 2023-24 al vencer al Mallorca en una final definida por penales. En esta edición, los Leones dejaron en el camino al Ourense CF y a la Cultural Leonesa, confirmando que, cuando se trata de Copa, siempre son un rival peligroso.

Pronóstico: Valencia 2-1 Athletic Club

El momento del Athletic no es el mejor y la localía en Mestalla puede marcar la diferencia. Se espera un partido cerrado, intenso y con tintes dramáticos, pero el Valencia tiene argumentos para imponerse y sellar su pase a las semifinales en una noche clave para su temporada.

Last modified: febrero 4, 2026