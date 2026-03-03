Leeds vs Sunderland – Como vs Inter – Wolves vs Liverpool por la Premier League y Coppa Italia 2025-2026 en VIVO y Dónde ver

Ligas Europeas

Esta es la actividad más importante en Europa este 3 de marzo, aquí te dejamos los horarios, canales y nuestro pronóstico. ⚽🔥

Arrancamos en la Premier League con el duelo entre Leeds United y Sunderland AFC a la 1:30 pm.

Leeds es 15º con números irregulares y viene de caer 0-1 ante Manchester City. Sunderland, 12º con 37 puntos, empató 1-1 ante Bournemouth y ha sido más constante.

👉 Pronóstico: partido cerrado, empate 1-1.

A las 2:00 pm en la Coppa Italia, el sorprendente Como 1907 recibe al líder de Italia, Inter de Milán.

Como es quinto en Serie A y eliminó al Napoli en penales; Inter viene sólido y apunta al título tras vencer 2-0 al Genoa.

👉 Pronóstico: Inter 2-1, pero ojo con la sorpresa.

También a las 2:00 pm, semifinal de la Copa del Rey: FC Barcelona vs Atlético de Madrid.

Barcelona es líder de LaLiga y viene de golear 4-1 al Villarreal con hat-trick de Lamine Yamal. Pero en la ida, el Atleti sorprendió con un contundente 4-0.

👉 Pronóstico: Barcelona 2-1, pero la eliminatoria sigue abierta.

Y cerramos a las 2:15 pm en Premier League con Wolverhampton Wanderers vs Liverpool FC.

Wolves es último y parece condenado al descenso, aunque viene de vencer al Aston Villa. Liverpool llega encendido tras un 5-2 sobre West Ham y ya es quinto en la tabla.

👉 Pronóstico: Liverpool 3-1.

Partidazos en Inglaterra, Italia y España… ¿Cuál vas a ver? 🎥⚽

Last modified: marzo 3, 2026