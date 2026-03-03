Written by: marzo 3, 2026 Ligas Europeas

Leeds vs Sunderland – Como vs Inter – Wolves vs Liverpool por la Premier League y Coppa Italia 2025-2026 en VIVO y Dónde ver

Leeds vs Sunderland - Como vs Inter - Wolves vs Liverpool por la Premier League y Coppa Italia

Esta es la actividad más importante en Europa este 3 de marzo, aquí te dejamos los horarios, canales y nuestro pronóstico. ⚽🔥

Arrancamos en la Premier League con el duelo entre Leeds United y Sunderland AFC a la 1:30 pm.
Leeds es 15º con números irregulares y viene de caer 0-1 ante Manchester City. Sunderland, 12º con 37 puntos, empató 1-1 ante Bournemouth y ha sido más constante.
👉 Pronóstico: partido cerrado, empate 1-1.

A las 2:00 pm en la Coppa Italia, el sorprendente Como 1907 recibe al líder de Italia, Inter de Milán.
Como es quinto en Serie A y eliminó al Napoli en penales; Inter viene sólido y apunta al título tras vencer 2-0 al Genoa.
👉 Pronóstico: Inter 2-1, pero ojo con la sorpresa.

También a las 2:00 pm, semifinal de la Copa del Rey: FC Barcelona vs Atlético de Madrid.
Barcelona es líder de LaLiga y viene de golear 4-1 al Villarreal con hat-trick de Lamine Yamal. Pero en la ida, el Atleti sorprendió con un contundente 4-0.
👉 Pronóstico: Barcelona 2-1, pero la eliminatoria sigue abierta.

Y cerramos a las 2:15 pm en Premier League con Wolverhampton Wanderers vs Liverpool FC.
Wolves es último y parece condenado al descenso, aunque viene de vencer al Aston Villa. Liverpool llega encendido tras un 5-2 sobre West Ham y ya es quinto en la tabla.
👉 Pronóstico: Liverpool 3-1.

Partidazos en Inglaterra, Italia y España… ¿Cuál vas a ver? 🎥⚽

Etiquetas: , , , , Last modified: marzo 3, 2026
Clásico Mundial de Béisbol 2026 Previous Story
Clásico Mundial de Béisbol 2026 Este martes 3 de Marzos Amistosos vs MLB EN VIVO
Barcelona vs Atlético de Madrid Next Story
Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-26

Related Posts

Arsenal vs Chelsea

Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: marzo 1, 2026

El Emirates Stadium será el escenario de un duelo clave en la Premier League, cuando Arsenal FC reciba a Chelsea FC en un choque que...

Read More
Manchester United vs Crystal Palace

Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: febrero 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Old Trafford será escenario de un...

Read More
Fulham vs Tottenham

Fulham vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: febrero 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El derbi londinense en Craven...

Read More
Manchester City vs Leeds

Leeds vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: febrero 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La carrera por el título en la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *