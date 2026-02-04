Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Copa del Rey 2025-2026

Ligas Europeas

El Real Betis y el Atlético de Madrid se citan este jueves por la noche en el Estadio La Cartuja de Sevilla con un objetivo claro: avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. Dos equipos acostumbrados a partidos de alta tensión, con estilos distintos pero una ambición común, prometen un duelo cerrado y de alto voltaje.

Previa del partido

El conjunto de Manuel Pellegrini atraviesa un buen momento y buscará enlazar tres victorias consecutivas en todas las competiciones. Su camino en la Copa del Rey ha sido sólido y convincente: goleó 7-1 al Atlético de Palma del Río, superó 4-1 al Torrent, venció 2-0 al Real Murcia y dejó en el camino al Elche (2-1) en octavos de final.

El Betis sabe lo que es ganar esta competición. Ha levantado el trofeo en 1977, 2005 y 2022, aunque la temporada pasada su participación terminó abruptamente tras caer 5-1 ante el Barcelona en octavos. Ahora, con una plantilla más madura, busca revancha y regresar a las rondas decisivas.

En La Liga, los verdiblancos marchan quintos, firmando una campaña competitiva. La reciente victoria 2-1 sobre el Valencia les dio impulso, aunque el equipo arrastra cuatro partidos consecutivos sin dejar su arco en cero, un aspecto que puede pasar factura ante un rival letal al contragolpe.

Del otro lado aparece un Atlético de Madrid siempre incómodo en este tipo de eliminatorias. El equipo de Diego Simeone no atraviesa su momento más regular —solo dos triunfos en sus últimos cinco partidos—, pero se mantiene tercero en La Liga, todavía en la pelea por los puestos de honor.

En Copa, los colchoneros han avanzado con lo justo, superando al Atlético Baleares y al Deportivo de La Coruña (1-0), mostrando solidez defensiva pero con margen de mejora en ataque. El empate sin goles ante el Levante el fin de semana dejó sensaciones encontradas, por lo que este duelo aparece como una gran oportunidad para reencontrarse con su mejor versión ofensiva.

El historial reciente inclina la balanza hacia el Atlético, ganador de tres de los últimos cinco enfrentamientos, incluyendo los dos más recientes por al menos dos goles de diferencia.

Pronóstico

Apostamos: Real Betis 1-2 Atlético de Madrid

Aunque el Betis ha demostrado carácter y buen fútbol en esta Copa del Rey, la experiencia del Atlético en partidos de eliminación directa suele marcar diferencias. Su capacidad para resistir momentos de presión y castigar en los instantes clave, fiel al sello de Simeone, le da una ligera ventaja para salir de Sevilla con el pase a semifinales.

Last modified: febrero 4, 2026