Sevilla vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

El Sevilla y el Girona se verán las caras este sábado en un duelo cargado de tensión, con ambos equipos necesitados de puntos tras sufrir derrotas en la jornada anterior. Más allá de la tabla, el encuentro se presenta como una prueba clave para medir el verdadero momento de dos conjuntos que navegan en aguas similares.

Sevilla, urgido de reaccionar

El equipo de Matías Almeyda atraviesa otra temporada irregular en la Liga. Con 24 puntos en 22 jornadas (siete victorias, tres empates y 12 derrotas), los nervionenses ocupan la 15.ª posición, apenas dos puntos por encima del descenso, aunque también a solo dos unidades del noveno puesto, lo que refleja lo apretada que está la zona media-baja.

La derrota por 4-1 ante el Mallorca en la fecha pasada volvió a encender las alarmas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla sigue lejos de aquel conjunto que peleaba por puestos de Champions hace apenas unos años y arrastra problemas de regularidad, incluso en casa, donde solo ha sumado 13 puntos en 11 partidos, un registro impropio de su historia reciente.

Girona, con altibajos pero ligeramente por delante

El Girona llega a este compromiso tras un tropiezo inesperado, cayendo 1-0 ante el colista Real Oviedo, un resultado que cortó una buena racha previa en la que había sumado 10 puntos en cuatro partidos. Aun así, los hombres de Míchel han logrado alejarse del descenso y ocupan la 12.ª posición con 25 puntos, uno más que su rival de este sábado.

Los blanquirrojos presentan números muy parejos a los del Sevilla: seis victorias, siete empates y nueve derrotas, y un rendimiento discreto como visitantes, con 12 puntos en 11 salidas. La irregularidad sigue siendo su principal enemigo, pero el margen respecto a la zona roja les da algo más de oxígeno.

Un historial sin empates

Un dato curioso añade picante al duelo: Sevilla y Girona nunca han empatado en sus enfrentamientos directos en Liga. En 11 partidos previos, el Girona ha ganado seis y el Sevilla cinco, un equilibrio que refleja lo cerrados que suelen ser sus choques.

Pronóstico

Con ambos equipos golpeados anímicamente y conscientes de que una derrota puede complicar seriamente el panorama, el partido apunta a ser táctico y prudente. El Sevilla necesita sumar para no verse arrastrado al descenso, mientras que el Girona tampoco querrá arriesgar más de la cuenta fuera de casa.

Pronóstico: Sevilla 1-1 Girona

Un reparto de puntos que podría ser histórico entre ambos clubes y que, dadas las circunstancias, no sería un mal negocio para ninguno.

