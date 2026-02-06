Manchester United vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester United buscará mantener su paso perfecto bajo el mando del entrenador interino Michael Carrick cuando reciba al Tottenham Hotspur en Old Trafford, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la Premier League. Será el primer choque entre ambos desde agosto pasado, cuando los Red Devils rescataron un empate 2-2 en el norte de Londres gracias a un agónico gol de Matthijs de Ligt en el minuto 96.

Un United en plena transformación

La salida de Ruben Amorim marcó un punto de inflexión para el United. Desde la llegada de Carrick, el conjunto de Old Trafford ha sumado nueve puntos de nueve posibles, extendiendo su racha invicta en la Premier League a siete partidos (4 victorias y 3 empates). Más allá de los resultados, el equipo ha mostrado una versión más práctica y efectiva, capaz de competir incluso cediendo la posesión del balón.

Prueba de ello es que el United se mantiene invicto en sus nueve partidos de liga esta temporada cuando ha tenido menos posesión que su rival (7V y 2E), imponiéndose en todos aquellos encuentros en los que no superó el 45% del control del balón. En contraste, su rendimiento baja considerablemente cuando domina la posesión, con apenas cuatro victorias en 15 partidos.

En la jornada anterior, los Diablos Rojos superaron 3-2 al Fulham en Old Trafford, resistiendo una remontada tardía y sellando el triunfo con un dramático gol de Benjamin Šeško al minuto 94. Actualmente, el United ocupa el cuarto lugar de la tabla, un punto por encima del Chelsea y dos sobre el Liverpool. Un triunfo este sábado no solo consolidaría su posición en puestos europeos, sino que además le permitiría superar los 42 puntos obtenidos la temporada pasada, aún con 13 jornadas por disputar.

El reto histórico ante los Spurs

Pese al buen momento, el United enfrenta a un rival que se le ha complicado en los últimos años. Los Red Devils no han ganado ninguno de sus últimos seis partidos de liga ante el Tottenham (3 empates y 3 derrotas), su racha más larga sin vencer a los Spurs en la historia moderna del enfrentamiento. Además, una victoria ante los londinenses significaría para el United cuatro triunfos consecutivos por primera vez desde febrero de 2024, cuando Erik ten Hag aún estaba al mando.

Tottenham, irregular pero peligroso fuera de casa

El Tottenham de Thomas Frank atraviesa un momento complejo. No ha ganado en sus últimos seis partidos de la Premier League (4 empates y 2 derrotas) y se encuentra en el puesto 14 de la clasificación, más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos. Sin embargo, el empate 2-2 ante el Manchester City en la jornada pasada dejó señales positivas, especialmente tras una notable reacción en el segundo tiempo con dos goles de Dominic Solanke, incluido uno de escorpión.

Paradójicamente, los Spurs se sienten más cómodos lejos de casa. Cinco de sus siete victorias ligueras esta temporada han sido como visitantes, y con 19 puntos obtenidos fuera de casa, solo Arsenal y Aston Villa superan ese registro. Además, el Tottenham se mantiene invicto en sus últimos ocho enfrentamientos ante el Manchester United en todas las competiciones (5 victorias y 3 empates), incluyendo un contundente 3-0 en Old Trafford la temporada pasada.

Cierre y pronóstico

El duelo promete intensidad y ritmo alto desde el inicio. Si bien el Tottenham suele crecer como visitante, sus problemas defensivos —especialmente en las primeras mitades— y las bajas por lesión inclinan la balanza a favor del conjunto local. Con un Manchester United en clara ascensión y respaldado por el ambiente de Old Trafford, los de Carrick parten como favoritos para imponer condiciones.

Pronóstico: Manchester United 3-1 Tottenham Hotspur.

Si los Red Devils logran golpear temprano, el contexto del partido podría volverse cuesta arriba para unos Spurs que no han sabido reaccionar cuando se van abajo en el marcador.

