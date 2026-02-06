Mazatlán vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Y se van a quedar queriendo….!



🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Sumamos 5 partidos con triunfo y desde ya nos enfocamos en #ElClásicoDeMéxico 👊 pic.twitter.com/sluyfRgugu — CHIVAS (@Chivas) February 7, 2026

El viernes 6 de febrero de 2026, Mazatlán FC recibirá a Chivas en el Estadio El Encanto, en un duelo que, al menos en el papel, luce totalmente inclinado a favor del conjunto rojiblanco. El partido arrancará a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) y formará parte del ya tradicional viernes botanero del futbol mexicano.

Contexto del partido

El Guadalajara vive uno de sus mejores arranques en los últimos años. Con cuatro victorias consecutivas, Chivas es líder del Clausura 2026 con 12 puntos, y si se toma en cuenta el cierre del torneo anterior, el equipo suma 11 triunfos en sus últimos 14 partidos. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el proyecto ha encontrado equilibrio con una mezcla efectiva de jugadores experimentados y jóvenes, dando como resultado un funcionamiento sólido y consistente.

Este duelo ante Mazatlán aparece como un compromiso clave antes de una exigente seguidilla de partidos frente a América, Toluca, Cruz Azul y Atlas, que servirá para medir realmente el techo competitivo del Rebaño Sagrado.

Del otro lado, Mazatlán atraviesa un panorama completamente opuesto. En lo que será su última temporada en Primera División, previo al ingreso de Atlante para el Apertura 2026, el equipo sinaloense ha tenido un inicio gris: cuatro derrotas en cuatro jornadas, cero puntos, 10 goles recibidos y el último lugar de la tabla general. La derrota ante Atlas en la Jornada 4 solo profundizó una crisis que, por calendario, no parece tener un alivio inmediato.

Cómo llegan a la Jornada 5

Mazatlán: último lugar del torneo, sin puntos y con diferencia de goles de -7 .

último lugar del torneo, sin puntos y con diferencia de goles de . Chivas: líder del Clausura 2026 con 12 puntos, viene de vencer a San Luis.

Fecha, horario y transmisión

Partido: Mazatlán vs Chivas

Mazatlán vs Chivas Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Viernes 6 de febrero de 2026 Horario: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

21:06 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio El Encanto

Estadio El Encanto Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

Pronóstico

Con el momento que vive cada equipo, Chivas parte como amplio favorito. La diferencia futbolística, anímica y de resultados es evidente, por lo que todo apunta a un partido controlado por el Guadalajara, que buscará llegar con paso perfecto a la parte más dura de su calendario. Mazatlán, en cambio, intentará competir con orgullo en una temporada que se ha convertido en una verdadera gira de despedida de la Liga MX.

