Liga MX Clausura 2026

Tijuana vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Tijuana vs Puebla

El viernes 6 de febrero de 2026, el Estadio Caliente será el escenario del duelo entre Club Tijuana y Puebla FC, un partido que luce parejo en la previa, pero con ligera ventaja para el conjunto fronterizo por su mejor arranque de torneo y la localía.

Tijuana ocupa actualmente la octava posición con 5 puntos, manteniéndose invicto tras sumar una victoria y dos empates. El equipo dirigido por Sebastián Abreu ha mostrado equilibrio entre líneas, con una defensa relativamente sólida (solo 2 goles recibidos) y un ataque que responde en momentos clave, como lo demostró en el empate 2-2 ante Monterrey. Aunque aún no ha ganado en casa —dos empates en el Caliente—, la sensación es que Xolos está cerca de concretar su primer triunfo como local, respaldado por una propuesta táctica ordenada y agresiva por momentos.

Por su parte, Puebla FC llega en la posición 13 con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Si bien defensivamente ha sido competitivo, como se vio en el 0-0 ante Toluca, su mayor problema sigue siendo la falta de contundencia ofensiva, con apenas 2 goles a favor en el torneo. Además, el equipo de Alberto Espigares ha sufrido lejos de casa, perdiendo sus dos compromisos como visitante, una tendencia que genera dudas de cara a este partido.

En el balance general, Tijuana parte como favorito por su mejor momento, su condición de local y la irregularidad de Puebla fuera de casa. Pronóstico: victoria de Club Tijuana, en un encuentro donde ambos equipos podrían anotar, considerando la necesidad de Puebla de arriesgar y la capacidad de Xolos para aprovechar espacios.

