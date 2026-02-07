América vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LAS ÁGUILAS SE LLEVAN EL BOTÍN 🔥🔥🔥!



Solitaria anotación de Alejandro Zendejas fue suficiente para que América termine venciendo 1-0 al Monterrey en la jornada 5 del Clausura 2026.#América #Rayados #LigaMX pic.twitter.com/Yb6PeTHKPm — Fulbox (@fulboxOficial) February 8, 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 presenta uno de los partidos más atractivos del fin de semana, con el choque entre América y Monterrey, dos de las plantillas más valiosas del futbol mexicano. El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, con ambos equipos obligados a ganar para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

¿Cuándo y dónde se juega América vs Monterrey?

Partido: América vs Monterrey

América vs Monterrey Torneo: Clausura 2026 – Liga MX

Clausura 2026 – Liga MX Jornada: 5

5 Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Dónde ver EN VIVO: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime (YouTube)

¿Cómo llega América?

El conjunto dirigido por André Jardine atraviesa un inicio de torneo irregular. Las Águilas suman cinco puntos y se mantienen en la parte media de la Tabla General, una posición poco habitual para un equipo acostumbrado a pelear en lo más alto. Aunque América ha mostrado orden táctico, su mayor problema ha sido la falta de contundencia, con apenas dos goles anotados en cuatro jornadas.

La generación ofensiva ha quedado a deber y la presión comienza a crecer, sobre todo considerando la calidad del plantel. Este partido representa una oportunidad clave para que el América reactive su ataque y recupere confianza ante su afición.

¿Cómo llega Monterrey?

Monterrey llega con un panorama ligeramente más positivo. Los Rayados ocupan el sexto lugar con siete puntos, mostrando mayor equilibrio en resultados y una mejor capacidad goleadora que su rival. Sin embargo, la defensa ha sido su punto débil, ya que los espacios en el fondo les han costado puntos importantes.

El equipo regio sabe que una victoria en la capital no solo lo impulsaría a la zona alta de la tabla, sino que también serviría como golpe de autoridad en un torneo donde está obligado a ser protagonista.

Claves del partido

América necesita urgentemente mejorar su efectividad ofensiva.

Monterrey genera más peligro, pero concede espacios en defensa.

La presión recae sobre ambos técnicos por la exigencia de sus plantillas.

El resultado puede marcar tendencia en el desarrollo inmediato del torneo.

Pronóstico

Se espera un partido intenso, con América intentando asumir el protagonismo desde la posesión y Monterrey apostando por su mayor pegada al contragolpe. La urgencia de ambos equipos podría traducirse en un duelo más abierto de lo habitual.

Pronóstico: América 1-1 Monterrey

Un empate con goles que reflejaría el momento irregular de ambos conjuntos, dejando la sensación de que todavía están en proceso de alcanzar su mejor versión en el Clausura 2026.

Last modified: febrero 7, 2026