Atlas vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Con gol de Manuel Capasso al 90, el Atlas alcanzó a empatar 2-2 en casa ante los Pumas en la jornada 5 de la Liga MX Clausura 2026.#LigaMX #Atlas #Pumas pic.twitter.com/If7cUTNAMe — Fulbox (@fulboxOficial) February 8, 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 ofrece un duelo atractivo en el Estadio Jalisco, donde Atlas y Pumas medirán fuerzas en un partido que promete intensidad y buen ritmo. Los Rojinegros buscan confirmar su gran arranque de torneo, mientras que los universitarios intentan mantener su condición de invictos en la Liga MX, dejando de lado el trago amargo a nivel internacional.

¿Cuándo y dónde se juega Atlas vs Pumas?

Partido: Atlas vs Pumas

Atlas vs Pumas Torneo: Clausura 2026 – Liga MX

Clausura 2026 – Liga MX Jornada: 5

5 Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara

Estadio Jalisco, Guadalajara Dónde ver EN VIVO: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layvtime (YouTube)

¿Cómo llega Atlas?

Atlas ha tenido un inicio sólido de torneo, ubicándose en el tercer lugar de la tabla con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, esta última ante Cruz Azul en la Jornada 2. El equipo de Diego Cocca ha mostrado equilibrio, orden táctico y efectividad en momentos clave, rasgos que marcaron su etapa más exitosa con el club.

Sin embargo, para este compromiso los Rojinegros ya no contarán con Uros Durdevic, recientemente transferido a Monterrey, una baja sensible en ataque que obligará a Cocca a ajustar su esquema ofensivo.

¿Cómo llega Pumas?

Pumas encara este duelo con el objetivo de seguir invicto en la Liga MX, pese al golpe anímico sufrido a media semana tras la goleada ante San Diego FC en la Concacaf Champions Cup. El enfoque del equipo está puesto en el torneo local, donde ha mostrado regularidad y solidez en resultados.

La principal incógnita pasa por el estado físico de Adalberto Carrasquilla, quien salió tocado en el duelo internacional y podría ser reservado pensando en la vuelta de la Concacaf. Además, el futuro de Efraín Juárez al frente del equipo genera presión extra, ya que una eliminación temprana en el torneo continental podría comprometer su continuidad.

Claves del partido

Atlas es fuerte en casa y llega con confianza tras su buen arranque.

Pumas apuesta al orden y a mantener su invicto en Liga MX.

La ausencia de Durdevic puede afectar el poder ofensivo rojinegro.

El desgaste y la presión extra pueden pesar en el conjunto universitario.

Pronóstico

Se espera un partido cerrado, con Atlas intentando imponer condiciones desde la posesión y el orden táctico, mientras que Pumas buscará un planteamiento inteligente para sumar fuera de casa. La localía y el momento anímico de los Zorros pueden marcar la diferencia, aunque el margen será mínimo.

Pronóstico: Atlas 2-1 Pumas

Un triunfo ajustado para los Rojinegros que los mantendría en la parte alta de la tabla y confirmaría su buen inicio en el Clausura 2026.

Last modified: febrero 7, 2026