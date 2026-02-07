Pachuca vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 se cierra este sábado con un duelo directo por la zona media de la tabla entre Pachuca y FC Juárez, dos equipos que todavía no encuentran regularidad y que necesitan sumar para no rezagarse en la clasificación. El choque en el Estadio Hidalgo se perfila como un partido equilibrado, con estilos contrastantes y cuentas pendientes recientes.

¿Cuándo y dónde se juega Pachuca vs Juárez?

Partido: Pachuca vs FC Juárez

Pachuca vs FC Juárez Torneo: Clausura 2026 – Liga MX

Clausura 2026 – Liga MX Jornada: 5

5 Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca

Estadio Hidalgo, Pachuca Dónde ver EN VIVO: FOX One (streaming)

¿Cómo llega Pachuca?

Los Tuzos atraviesan un inicio de torneo irregular. Con una victoria, dos empates y una derrota, Pachuca se ubica en la décima posición, con un balance ofensivo limitado: dos goles a favor y tres en contra. El equipo de Esteban Solari acumula tres partidos sin perder, aunque en los dos más recientes solo logró sumar de a un punto.

El funcionamiento colectivo sigue en proceso de ajuste, con dificultades para generar peligro constante, aunque un aspecto positivo es que la defensa lleva dos partidos consecutivos sin recibir gol. La localía aparece como un factor clave para los hidalguenses, que parten como ligero favorito ante un rival directo.

¿Cómo llega FC Juárez?

FC Juárez ha mostrado una cara opuesta: mayor vocación ofensiva, pero serios problemas en el fondo. Los Bravos suman cuatro puntos, con siete goles anotados y ocho recibidos, números que reflejan partidos abiertos y errores defensivos recurrentes.

El equipo dirigido por Pedro Caixinha busca mayor equilibrio y regularidad para acercarse a la zona de clasificación. Su capacidad ofensiva puede poner a prueba a la zaga de Pachuca, especialmente si logra imponer ritmo desde el arranque.

Antecedentes recientes

En los últimos enfrentamientos de fase regular, Pachuca registra dos victorias, dos empates y una derrota frente a Juárez. Sin embargo, el antecedente más fresco favorece a los Bravos, quienes eliminaron a los Tuzos en el Play In, asegurando el último boleto a la Liguilla, un recuerdo que añade un toque especial al encuentro.

Claves del partido

Pachuca necesita mejorar su producción ofensiva.

Juárez genera peligro, pero concede muchos espacios atrás.

La localía y el orden defensivo favorecen a los Tuzos.

Hay revancha en juego tras el último cruce en el Play In.

Pronóstico

Se espera un partido cerrado, con Pachuca intentando controlar el ritmo desde el orden defensivo y Juárez apostando a su poder ofensivo para sorprender. Si los Tuzos aprovechan su localía y mantienen solidez atrás, pueden inclinar la balanza, aunque no se anticipa un marcador amplio.

Pronóstico: Pachuca 1-0 FC Juárez

Un triunfo ajustado para los Tuzos que les permitiría escalar posiciones y tomar impulso en el torneo.

Last modified: febrero 7, 2026