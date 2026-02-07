Toluca vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del Clausura 2026 se vivirá este sábado cuando Toluca reciba a Cruz Azul en el siempre complicado Estadio Nemesio Díez. Con ambos equipos instalados en la parte alta de la tabla y con aspiraciones serias, el choque promete intensidad, buen ritmo y un ambiente de liguilla en pleno inicio de torneo.

¿Cuándo y dónde se juega Toluca vs Cruz Azul?

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Toluca vs Cruz Azul Torneo: Clausura 2026 – Liga MX

Clausura 2026 – Liga MX Jornada: 5

5 Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026 Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Nemesio Díez

Estadio Nemesio Díez Dónde ver: Canal 7 y FOX One

¿Cómo llega Toluca?

Los Diablos Rojos se mantienen invictos en el torneo y ocupan el quinto lugar con 8 puntos, aunque su rendimiento ha ido de más a menos. Vienen de dos empates consecutivos ante Tigres y Puebla, resultados que dejaron dudas en su funcionamiento, especialmente en el último tercio del campo.

A pesar de ello, Toluca suele hacerse fuerte en casa y el Nemesio Díez continúa siendo una de las aduanas más complejas de la Liga MX. Para este compromiso, el conjunto escarlata no contará con Alexis Vega, quien sigue en rehabilitación de su lesión de rodilla y apunta a volver hasta marzo, pensando también en su futura convocatoria con la Selección Mexicana.

¿Cómo llega Cruz Azul?

Cruz Azul vive un gran momento. Es sublíder del torneo con 9 puntos y ha dejado atrás la derrota sufrida en el arranque del semestre ante León. Además, llega con la confianza a tope tras su triunfo a media semana ante Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup.

El técnico Nicolás Larcamón podrá utilizar prácticamente a su mejor once, ya que la ventaja obtenida en el torneo internacional le permite manejar cargas y rotaciones. La Máquina quiere aprovechar su buen momento para dar un golpe de autoridad en una cancha complicada y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

En cuanto a refuerzos, Christian Ebere ya está listo para concretar su fichaje, pero no verá minutos en este partido. Su debut podría darse en la vuelta de la Concachampions o en la Jornada 6 ante Tigres.

Claves del partido

Toluca sigue invicto, pero viene de dos empates que frenaron su inercia.

Cruz Azul llega con mayor confianza y mejor ritmo tras competir a nivel internacional.

El Nemesio Díez suele inclinar la balanza a favor de los Diablos.

Ambos equipos pelean directamente en la parte alta de la tabla.

Pronóstico

Se espera un partido cerrado, intenso y con pocos errores, donde Toluca intentará imponer condiciones en casa y Cruz Azul buscará aprovechar su buen momento colectivo. La ausencia de Alexis Vega puede pesarle a los locales, mientras que el desgaste por la Concachampions podría equilibrar las cosas para La Máquina.

Pronóstico: Toluca 1-1 Cruz Azul

Un empate que mantendría a ambos en la pelea por los primeros puestos y confirmaría que este duelo fue, sin duda, uno de los más atractivos de la jornada.

Last modified: febrero 7, 2026