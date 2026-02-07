Querétaro vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El León no ha tenido el arranque esperado en el Clausura 2026, ya que tras cuatro jornadas apenas registra un triunfo. Ahora, La Fiera buscará reencontrarse con la victoria cuando visite a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora, en un duelo clave para ambos equipos que llegan urgidos de puntos.

Contexto del partido

El encuentro corresponde a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. León llega tras caer 2-1 ante Tigres en el Nou Camp, resultado que lo dejó estancado en la parte baja de la tabla. Querétaro, por su parte, viene de un empate sin goles frente a Pachuca, mostrando orden defensivo, pero poca capacidad ofensiva.

Datos del partido

Partido: Querétaro vs León

Querétaro vs León Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026 Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio La Corregidora

Estadio La Corregidora Transmisión: FOX ONE (exclusiva)

Así llegan Querétaro y León

Después de cuatro jornadas, León suma 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas), con 5 goles a favor y 6 en contra, lo que lo coloca en el lugar 13 de la tabla general. A pesar de llegar como ligero favorito, la falta de contundencia ofensiva ha sido uno de los principales problemas para el conjunto esmeralda.

Del otro lado, Querétaro ocupa el puesto 16 con 2 unidades, producto de dos empates y dos derrotas, con 3 goles anotados y 5 recibidos. El equipo queretano aún no conoce la victoria en el torneo, pero ha mostrado cierta solidez defensiva en sus últimos compromisos.

Antecedentes recientes

En las últimas cinco jornadas entre ambos equipos, Querétaro registra una victoria, León dos triunfos, y dos empates. El antecedente más cercano se dio el 30 de agosto de 2025, en el Apertura 2025, cuando León se impuso con claridad 3-0.

Pronóstico

El partido apunta a ser cerrado y disputado, con León tomando la iniciativa ante un Querétaro que intentará hacer valer su localía. Si bien La Fiera parte como favorita, su irregularidad y poca contundencia podrían mantener el marcador apretado. Aun así, el mayor peso ofensivo del conjunto esmeralda lo perfila para rescatar una victoria ajustada, en un duelo donde el primer gol puede marcar la diferencia.

Last modified: febrero 7, 2026