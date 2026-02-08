Villarreal vs Espanyol EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

Villarreal y Espanyol cierran la jornada del lunes por la noche en un duelo clave para la parte alta de La Liga. El Submarino Amarillo llega cuarto, a solo tres puntos del Atlético de Madrid, mientras que el Espanyol ocupa la sexta posición y pelea de lleno por puestos europeos.

El Villarreal ha sido muy fiable en casa durante la temporada, con 25 puntos en 11 partidos, pero atraviesa su peor momento del curso. El equipo de Marcelino viene de empatar 2-2 con Osasuna y ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Además, no gana como local desde el 10 de enero. Aun así, el historial le juega a favor: ha ganado los últimos seis enfrentamientos ante el Espanyol y no pierde contra los pericos desde 2020.

Del otro lado, el Espanyol ha sido una de las revelaciones del torneo, con 34 puntos en 22 jornadas y un rendimiento sólido fuera de casa. Sin embargo, su presente inmediato también genera dudas: acumula tres derrotas consecutivas y no gana en liga desde diciembre. El inicio de 2026 ha sido especialmente complicado para los de Manolo González, que necesitan reaccionar para no perder terreno en la pelea europea.

Pronóstico: Villarreal 1-1 Espanyol

Con ambos equipos en una racha irregular y mucho en juego, se perfila un partido cerrado y de pocos goles, donde el reparto de puntos parece un escenario muy probable.

Last modified: febrero 8, 2026