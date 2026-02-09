Tottenham vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Tottenham Hotspur y Newcastle United se enfrentan este martes por la noche en un duelo cargado de urgencias, con ambos equipos al borde de encajar su undécima derrota de la temporada en la Premier League. Los Spurs llegan golpeados tras caer 2-0 ante el Manchester United, mientras que las Urracas vienen de una dolorosa derrota 3-2 en casa frente al Brentford.

La temporada del Tottenham bajo el mando de Thomas Frank ha estado marcada por lesiones, sanciones y resultados adversos. La expulsión de Cristian Romero en Old Trafford fue el reflejo de un equipo desbordado, que acumula siete partidos sin ganar en liga y solo una victoria en sus últimos 11 encuentros como local. A esto se suma una fragilidad defensiva alarmante: los Spurs han recibido dos o más goles en cinco partidos consecutivos de Premier League, una racha que amenaza con extenderse.

El Newcastle, por su parte, tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto de Eddie Howe encadena tres derrotas consecutivas en todas las competiciones y cinco partidos sin conocer la victoria. Aunque se mantiene más cerca de la pelea por puestos europeos que del descenso, su rendimiento defensivo ha sido muy cuestionable, especialmente como visitante, donde solo ha marcado más de un gol en dos salidas ligueras en toda la campaña.

Pese a su irregularidad, el historial reciente favorece a las Urracas, que han ganado cinco de los últimos siete duelos ligueros ante el Tottenham. Sin embargo, el contexto actual apunta a un partido abierto, con errores defensivos y alternativas para ambos lados.

Pronóstico: Tottenham Hotspur 2-2 Newcastle United

Con dos equipos frágiles atrás y necesitados de puntos, se espera un encuentro de ida y vuelta, en el que ninguno parece tener la solidez suficiente para imponer condiciones hasta el final. Un empate con goles luce como el desenlace más probable.

