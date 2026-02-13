Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 continúa con un duelo atractivo en el Estadio Nemesio Diez, donde Deportivo Toluca recibe a Club Tijuana el sábado 14 de febrero. Ambos equipos llegan bien posicionados en la tabla y con la intención de consolidarse en zona de liguilla.
Toluca quiere hacerse fuerte en casa
El equipo dirigido por Antonio Mohamed ocupa actualmente el sexto lugar con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, manteniéndose invicto en el torneo. En su más reciente compromiso empató 1-1 ante Cruz Azul, demostrando que puede competir ante rivales de peso.
En sus últimos cinco partidos de liga suma dos triunfos y tres empates, respaldado por un equilibrio notable entre defensa y ataque, reflejado en su diferencia de goles de 4 a favor y solo 1 en contra. En casa, Toluca ha sido sólido: una victoria y un empate sin derrotas, lo que le da un plus anímico en La Bombonera.
Tijuana, orden y resistencia
Por su parte, el Club Tijuana de Sebastián Abreu marcha octavo con siete puntos, con una campaña marcada por la regularidad: una victoria y cuatro empates. Su último partido terminó 0-0 ante Puebla, reflejo de una defensa bien trabajada, pero también de cierta falta de contundencia ofensiva.
Los Xolos han permitido solo cuatro goles en el torneo y han marcado cinco, números que hablan de un equipo compacto, aunque todavía con margen de mejora en generación de juego. Como visitantes ya demostraron que pueden competir, con una victoria y un empate fuera de casa.
Pronóstico
Se espera un encuentro cerrado y táctico, con dos equipos que priorizan el orden defensivo. Sin embargo, la localía y el momento futbolístico inclinan ligeramente la balanza hacia los escarlatas.
Pronóstico: Toluca 2-1 Tijuana.
Partido parejo, pero Toluca tiene argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos en casa.