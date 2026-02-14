Juárez vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Written by: febrero 14, 2026 Liga MX Clausura 2026

El Clausura 2026 nos regala un duelo con alto contenido emocional en la Jornada 6: FC Juárez vs Necaxa, este sábado 14 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Más que tres puntos, el partido marca el regreso de Martín Varini a la frontera, ahora como técnico de los Rayos.

Cómo llegan

FC Juárez ocupa el lugar 15 con 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 3 derrotas). Viene de caer 0-2 ante Pachuca y necesita reaccionar en casa para salir de la parte baja. El equipo de Pedro Caixinha buscará aprovechar la presión del Olímpico, un escenario incómodo para los visitantes en horario nocturno.

Necaxa, por su parte, es 11° con 6 puntos (2 triunfos y 3 derrotas). Llega motivado tras golear 4-1 al Atlético de San Luis, mostrando una versión más ofensiva y sólida bajo el mando de Varini, quien ha impulsado un estilo valiente y protagonista.

El regreso de Varini

El foco está en Martín Varini. El uruguayo dirigió a Juárez durante 2025, llevando al club a su primera Liguilla y dejando un balance cercano al equilibrio en alrededor de 42 partidos. Ahora vuelve como rival, con pleno conocimiento de las fortalezas y debilidades de los Bravos. Ese factor puede darle ventaja táctica a Necaxa, pero también añade motivación extra al conjunto local.

Dónde ver el partido

  • TV abierta: Azteca 7
  • TV de paga: Fox Sports
  • Streaming: ViX, Azteca Digital y opciones adicionales como Tubi

Pronóstico

Se espera un partido cerrado y de mucha intensidad, con peso en las jugadas a balón parado y ajustes tácticos desde el banquillo. El momento anímico favorece a Necaxa, pero la localía puede equilibrar el trámite.

Pronóstico: Juárez 1-1 Necaxa.
Empate en un duelo cargado de emociones y estrategia en la frontera.

