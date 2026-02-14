Chivas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El Clásico Nacional paraliza el Clausura 2026. Este sábado 14 de febrero, CD Guadalajara recibe a Club América en el Estadio Akron a las 21:07 horas (tiempo del centro de México), en duelo correspondiente a la Jornada 6.

Cómo llegan al partido

Chivas vive un momento espectacular. Es líder invicto con 15 puntos, producto de cinco victorias consecutivas. Viene de derrotar 2-1 a Mazatlán y está a tres triunfos de igualar su marca histórica de ocho victorias seguidas del Bicentenario 2010.

El equipo dirigido por Diego Milito quiere aprovechar su gran momento para romper una racha negativa en casa ante América, ya que no lo vence en fase regular en el Akron desde el Clausura 2017. Eso sí, tendrá una baja sensible: Luis Romo está fuera por lesión muscular y podría perderse entre cuatro y seis semanas.

América, en cambio, ha tenido un semestre irregular. Las Águilas atravesaron una racha de tres partidos sin ganar ni anotar y vienen de una actuación discreta en la Concacaf Champions Cup ante Olimpia. Además, han sufrido bajas importantes como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, lo que ha afectado el funcionamiento del equipo de André Jardine.

Sin embargo, podrían aparecer los refuerzos Thiago Espinosa y Vinicius Lima, quienes ya están disponibles y buscan aportar soluciones inmediatas.

Un clásico con mucho en juego

Chivas quiere reafirmar su liderato y dar un golpe de autoridad ante su máximo rival. América necesita ganar para meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos y calmar las críticas.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro podrá seguirse en televisión abierta y plataformas digitales con transmisión en vivo (según programación oficial de la Liga MX).

Pronóstico

Por momento anímico y funcionamiento, Guadalajara llega mejor. Pero en un clásico, la lógica suele quedar de lado.

Pronóstico: Chivas 2-1 América.

Partido intenso en el Akron, con el Rebaño defendiendo su invicto y el liderato.

