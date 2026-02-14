Monterrey vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Este 14 de febrero, los CF Monterrey reciben al Club León en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026. El partido arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y representa una oportunidad clave para ambos equipos.

Monterrey quiere despegar

Rayados marcha noveno con 7 puntos (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas) y busca mayor regularidad en el torneo. Aunque su desempeño en liga ha sido irregular, llega motivado tras vencer 2-0 al Xelajú en la CONCACAF Champions Cup.

El equipo dirigido por Domenec Torrent ha recibido críticas por la falta de constancia, pero mantiene dominio reciente sobre León: no pierde ante La Fiera desde el Apertura 2021 y suma tres victorias consecutivas como local frente a este rival. Anthony Martial ha sido uno de los hombres más destacados en el arranque del torneo.

León, obligado a reaccionar

La Fiera vive un momento complicado. Es lugar 16 con 4 puntos (1 triunfo, 1 empate y 3 derrotas) y acumula cuatro partidos sin ganar, incluyendo la caída 2-0 ante Querétaro en la jornada anterior.

El proyecto encabezado por Ignacio Ambriz comienza a generar dudas y el equipo necesita una reacción inmediata para salir de la parte baja. Diber Cambindo, con dos goles, ha sido el elemento más productivo en ofensiva, pero el funcionamiento colectivo no ha acompañado.

Un duelo con presión

Para Monterrey, el partido representa la oportunidad de meterse de lleno en zona alta y despejar cuestionamientos. Para León, puede ser un punto de inflexión… o profundizar la crisis.

Pronóstico

Por momento, plantel y localía, Rayados parte como favorito.

Pronóstico: Monterrey 2-0 León.

Victoria regiomontana para mantenerse en la pelea y aumentar la presión sobre La Fiera.

