Written by: febrero 15, 2026 Ligas Europeas

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid vuelve a enfocarse en La Liga tras su contundente 4-0 sobre el FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este domingo visitará al Rayo Vallecano en un derbi madrileño con objetivos muy distintos.

Rayo, urgido de puntos

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez atraviesa una temporada complicada. Es 18º con 22 puntos en 22 partidos, en zona de descenso y a solo un punto del Valencia, que marca la salvación.

Ha perdido sus últimos tres encuentros ligueros (Celta, Osasuna y Real Madrid) y no juega desde el 1 de febrero, ya que su duelo ante Real Oviedo fue pospuesto por inundación del campo.

En casa ha sido irregular: solo dos victorias en 10 partidos, aunque también ha empatado seis, en encuentros generalmente cerrados y de pocos goles.

Atlético, entre la Copa y la Champions

El equipo de Diego Simeone llega con la moral alta tras su exhibición en Copa, donde dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria ante el Barcelona. Sin embargo, en Liga viene de caer 1-0 ante el Real Betis y necesita reaccionar.

Los rojiblancos son terceros, empatados a puntos con el Villarreal, y su prioridad es asegurar un lugar en el Top 4. No pelean el título —están a 13 puntos del líder—, pero sí buscan consolidar su plaza de Champions.

En la primera vuelta, el Atlético se impuso 3-2 al Rayo, mientras que el último antecedente en este estadio terminó 1-1.

Pronóstico

Se espera un partido cerrado, con pocas ocasiones y mucha intensidad en el mediocampo. El Rayo necesita sumar, pero el Atlético tiene mayor jerarquía y llega motivado tras su golpe en Copa.

Pronóstico: Rayo Vallecano 0-1 Atlético de Madrid.
Triunfo ajustado para los colchoneros en un derbi de pocos goles.

Etiquetas: , , , , Last modified: febrero 15, 2026
Chivas vs América Previous Story
Chivas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026
Napoli vs Roma Next Story
Napoli vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Related Posts

Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 13, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Real Madrid quiere asaltar el...

Read More
Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-2026

Written by: febrero 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Atlético de Madrid recibirá al...

Read More
Villarreal vs Espanyol

Villarreal vs Espanyol EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 8, 2026

Villarreal y Espanyol cierran la jornada del lunes por la noche en un duelo clave para la parte alta de La Liga. El Submarino Amarillo...

Read More
Valencia vs Real Madrid

Valencia vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

Written by: febrero 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Atlético de Madrid intentará...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *