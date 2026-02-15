Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid vuelve a enfocarse en La Liga tras su contundente 4-0 sobre el FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este domingo visitará al Rayo Vallecano en un derbi madrileño con objetivos muy distintos.

Rayo, urgido de puntos

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez atraviesa una temporada complicada. Es 18º con 22 puntos en 22 partidos, en zona de descenso y a solo un punto del Valencia, que marca la salvación.

Ha perdido sus últimos tres encuentros ligueros (Celta, Osasuna y Real Madrid) y no juega desde el 1 de febrero, ya que su duelo ante Real Oviedo fue pospuesto por inundación del campo.

En casa ha sido irregular: solo dos victorias en 10 partidos, aunque también ha empatado seis, en encuentros generalmente cerrados y de pocos goles.

Atlético, entre la Copa y la Champions

El equipo de Diego Simeone llega con la moral alta tras su exhibición en Copa, donde dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria ante el Barcelona. Sin embargo, en Liga viene de caer 1-0 ante el Real Betis y necesita reaccionar.

Los rojiblancos son terceros, empatados a puntos con el Villarreal, y su prioridad es asegurar un lugar en el Top 4. No pelean el título —están a 13 puntos del líder—, pero sí buscan consolidar su plaza de Champions.

En la primera vuelta, el Atlético se impuso 3-2 al Rayo, mientras que el último antecedente en este estadio terminó 1-1.

Pronóstico

Se espera un partido cerrado, con pocas ocasiones y mucha intensidad en el mediocampo. El Rayo necesita sumar, pero el Atlético tiene mayor jerarquía y llega motivado tras su golpe en Copa.

Pronóstico: Rayo Vallecano 0-1 Atlético de Madrid.

Triunfo ajustado para los colchoneros en un derbi de pocos goles.

Last modified: febrero 15, 2026