Atlético de Madrid vs Espanyol EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

El Atlético de Madrid intentará frenar su mala racha este sábado cuando reciba al RCD Espanyol en una nueva jornada de LaLiga.

El equipo de Diego Simeone es cuarto en la tabla, a tres puntos del Villarreal, mientras que el Espanyol ocupa la sexta posición, diez unidades por detrás de los rojiblancos.

🔴 Atlético, entre Europa y la presión liguera

Los colchoneros vienen de empatar 3-3 ante el Club Brugge KV en la ida de los octavos de final de la Champions League, resultado que llegó después de dos derrotas consecutivas en liga frente a Real Betis y Rayo Vallecano.

La caída 3-0 ante el Rayo en la última jornada encendió las alarmas, ya que el Atlético solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Ese triunfo fue un contundente 4-0 ante el Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

En casa, sin embargo, el rendimiento ha sido sólido: 31 puntos en 12 encuentros, con 10 victorias, un empate y una derrota.

⚪ Espanyol quiere repetir la sorpresa

El conjunto catalán ha firmado una campaña aceptable y suma 35 puntos en 24 partidos. No obstante, atraviesa un bajón importante: no ha ganado en 2026 y solo ha sumado dos puntos en siete jornadas de liga este año.

Viene de empatar 2-2 ante el Celta y en su última salida cayó 4-1 ante el Villarreal. Aun así, buscará repetir lo logrado en la primera vuelta, cuando venció 2-1 al Atlético en agosto de 2025.

📊 Pronóstico

El Atlético necesita reaccionar para no comprometer su clasificación a Champions, pero su defensa ha mostrado fragilidad reciente. El Espanyol, aunque irregular, tiene argumentos para competir.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-1 Espanyol. Un duelo equilibrado en el que los visitantes podrían rascar un punto en el Metropolitano.

Last modified: febrero 21, 2026