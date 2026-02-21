Written by: febrero 21, 2026 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Atlético San Luis

El Atlas FC recibirá al Atlético San Luis en el Estadio Jalisco por la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro está programado para el sábado 21 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Atlas llega ubicado en el sexto lugar con 10 puntos, mientras que San Luis ocupa la posición 14 con 4 unidades.

Cómo llega Atlas

Los rojinegros vienen de una dura derrota 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que significó su segundo tropiezo del torneo. A pesar de ello, el equipo dirigido por Diego Cocca ha mostrado un arranque sólido con tres victorias, un empate y una derrota en sus primeros compromisos.

En casa han sido fuertes, con dos triunfos y un empate, lo que convierte al Jalisco en un punto a favor para este duelo. Atlas suma cinco goles a favor y cuatro en contra, mostrando equilibrio defensivo aunque con margen de mejora en ataque.

Cómo llega Atlético San Luis

El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, ha tenido un inicio complicado con una victoria, un empate y tres derrotas. Sin embargo, su reciente triunfo 3-0 sobre Gallos Blancos demuestra que tiene capacidad para reaccionar.

Como visitante ha sido competitivo, con una victoria, un empate y una derrota. No obstante, su diferencia de goles (7 a favor y 10 en contra) refleja problemas defensivos que deberá corregir si quiere sumar en Guadalajara.

Pronóstico

Atlas parte con ventaja por su condición de local y mejor posición en la tabla, pero San Luis ha mostrado que puede sorprender. Se espera un partido equilibrado, con opciones para ambos lados.

Pronóstico: empate, con alta probabilidad de que ambos equipos marquen.

