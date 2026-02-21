León vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El Club León recibirá a Santos Laguna en el Estadio Nou Camp este sábado 21 de febrero a las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026.

Será un partido especial, ya que Santos se reencontrará con su ex técnico Ignacio Ambriz, ahora al frente de La Fiera, en un momento crítico para ambos equipos.

📺 Dónde ver el partido

El encuentro podrá seguirse a través de Fox One, disponible en algunos sistemas de cable en México.

⚪ ¿Qué pasa con Santos Laguna?

Santos vive una crisis profunda. En seis jornadas apenas suma un punto y todavía no conoce la victoria en el torneo. Tras la salida de Francisco Rodríguez Vilchez, el equipo será dirigido ahora por Omar Tapia, quien intentará cambiar el rumbo de inmediato.

Además, los Guerreros arrastran una racha de más de 700 días sin ganar como visitantes, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para romper la mala inercia. Vienen de caer 2-1 ante Mazatlán en el Estadio Corona, resultado que agravó el momento del club.

🟢 ¿Cómo llega León?

El equipo de Ignacio Ambriz tampoco atraviesa su mejor etapa. Aunque ha mostrado intensidad en los inicios de partido, las desconcentraciones defensivas le han costado puntos importantes.

En su último compromiso ante Monterrey dejó buenas sensaciones ofensivas, pero la falta de contundencia volvió a pesar. León suma apenas cuatro puntos y se ubica en la antepenúltima posición de la tabla.

📊 Antecedentes en el Nou Camp

El último enfrentamiento en esta cancha fue en el Clausura 2024, cuando Santos logró rescatar un empate 1-1. Sin embargo, en el contexto actual, un resultado similar podría saber a poco para dos equipos necesitados de una reacción urgente.

El duelo en el Bajío enfrenta a dos clubes en crisis, con urgencia de puntos y bajo presión. Para Santos es la oportunidad de iniciar una nueva etapa con técnico interino; para León, el momento ideal para aprovechar la localía y salir del fondo de la tabla.

