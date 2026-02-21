Manchester City vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester City recibe al Newcastle United este sábado en el Etihad Stadium con la mira puesta en recortar distancias en la cima de la Premier League.

Tras el tropiezo del Arsenal a mitad de semana, los de Pep Guardiola tienen la oportunidad de acercarse a solo dos puntos del liderato si consiguen la victoria, además con un partido pendiente por disputar.

🔵 City, en racha y con confianza

Los Citizens atraviesan un gran momento con cuatro victorias consecutivas en tres competiciones. Eliminó al Newcastle en semifinales de la EFL Cup con un global de 5-1, superó al Liverpool (3-1) y al Fulham (3-0) en liga, y avanzó en la FA Cup tras vencer 2-0 al Salford City.

Defensivamente han mejorado notablemente: solo ocho goles encajados en sus últimos 12 partidos de Premier y seis porterías a cero en ese lapso.

En casa, el dominio ante Newcastle es contundente. Han ganado sus últimos seis duelos ligueros en el Etihad ante las Urracas sin recibir gol y no pierden como locales ante ellos en liga desde hace más de dos décadas.

⚫ Newcastle quiere romper la historia

El equipo de Eddie Howe llega en buen momento fuera de casa, con tres victorias consecutivas como visitante en distintas competiciones y 11 goles anotados en ese tramo. Además, ya venció 2-1 al City en la primera vuelta y sueña con un doblete histórico.

Sin embargo, las estadísticas no favorecen a las Urracas: no han ganado en 20 visitas ligueras al Etihad y no vencen como visitantes a un equipo del top 2 desde 2001. Además, sus recientes triunfos a domicilio han sido ante equipos de la mitad baja de la tabla.

📊 Pronóstico

El Newcastle llega motivado, pero el contexto favorece claramente al Manchester City. El impulso tras el tropiezo del Arsenal y el fortísimo historial en casa pesan demasiado.

Pronóstico: Manchester City 3-1 Newcastle United. Los Citizens aprovecharían la oportunidad para meterse de lleno en la pelea por el título.

