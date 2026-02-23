Written by: febrero 23, 2026 Copas Internacionales

Atlético de Madrid vs Brujas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Atlético de Madrid vs Brujas

El duelo entre Atlético de Madrid y Club Brugge llega completamente abierto tras el vibrante 3-3 en Bélgica. Con la serie igualada, todo se define en el Riyadh Air Metropolitano, donde el factor local podría marcar la diferencia.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, tuvo una fase de liga irregular (4 victorias, 1 empate y 3 derrotas), pero en casa ha sido fuerte en Europa, con tres triunfos en cuatro partidos. Su gran problema ha sido la inconsistencia: alterna actuaciones dominantes con tropiezos inesperados. Aun así, su experiencia en eliminatorias y el respaldo de su estadio son argumentos importantes a su favor.

Por su parte, el Club Brugge terminó 19° en la fase de liga (3 victorias, 1 empate y 4 derrotas) y ha mostrado una campaña marcada por el desequilibrio: buen poder ofensivo, pero fragilidad defensiva (17 goles recibidos). Fuera de casa en Champions ha sufrido, aunque en la ida demostró carácter al remontar en dos ocasiones y mantenerse con vida en la serie.

Pronóstico: Se espera otro partido competitivo y con opciones para ambos. Sin embargo, la fortaleza del Atlético en casa y su mayor experiencia en este tipo de instancias deberían inclinar la balanza.
👉 Atlético de Madrid 2-1 Club Brugge.

