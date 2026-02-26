Querétaro vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La crisis aprieta y el margen de error se reduce. Este viernes 27 de febrero, Santos Laguna visitará a Queretaro FC en el Estadio La Corregidora, en duelo correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX. Para los Guerreros, el partido representa mucho más que tres puntos: es la oportunidad de romper una racha que ya roza los dos años sin ganar como visitante.

Querétaro

Gallos Blancos llega con cinco puntos y ubicado en la posición 14 de la tabla. Su torneo ha sido irregular y, además, no pudo disputar su más reciente compromiso ante FC Juárez debido a cuestiones de seguridad, por lo que ese partido quedó pendiente de reprogramación. La falta de ritmo competitivo podría ser un factor a considerar.

En casa, Querétaro intentará imponer condiciones ante un rival golpeado anímicamente. En los duelos recientes entre ambos no ha habido empates: tres victorias para el local y dos para la visita. El antecedente más reciente en esta competencia favorece a Santos (3-1 en el Apertura 2025), un detalle que añade un matiz de revancha para los emplumados.

Santos Laguna

El panorama es complejo para Santos. Con apenas un punto en siete jornadas, es sotanero y el único equipo que no ha ganado en el Clausura 2026. La derrota 2-1 ante León —dirigido por su ex técnico Ignacio Ambriz— profundizó la herida deportiva.

Ahora bajo el mando de Omar Tapia, tras la salida de Francisco Rodríguez Vílchez, el equipo busca una reconstrucción urgente. Sin su arquero titular Carlos Acevedo y con una defensa que ha permitido 15 goles en el torneo (por apenas cinco a favor), los números reflejan fragilidad estructural.

El mayor desafío está fuera de casa: más de 700 días sin ganar como visitante y cuatro salidas consecutivas sin triunfo en el certamen actual. La presión es evidente y cada jornada sin victoria incrementa el peso de la estadística.

El encuentro se disputará el viernes 27 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión será por FOX en México y en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Pronóstico

El duelo enfrenta a dos equipos necesitados, pero con realidades distintas. Querétaro, pese a su irregularidad, juega en casa y enfrenta a un rival que atraviesa una crisis prolongada, con fragilidad defensiva y escasa confianza.

Si Santos no logra un cambio radical en actitud y orden táctico, su mala racha podría extenderse.

Pronóstico: partido cerrado, con ligera ventaja para Querétaro, que podría aprovechar la presión y el momento anímico adverso de los Guerreros.

Last modified: febrero 26, 2026