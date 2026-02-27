Juárez vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

⏱️| ¡TERMINÓ EL PARTIDO! 🔥



GANARON LOS BRAVOOOS🐎🐎🐎



Muchas gracias por el apoyo, afición👊🏻



Presentado por @TiendasSMart pic.twitter.com/GfOXQc6wDS — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 28, 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un duelo atractivo en la frontera. FC Juarez recibirá este viernes 27 de febrero a Atlas FC a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El choque enfrenta a un conjunto local urgido de puntos y a una escuadra rojinegra que llega impulsada por una remontada anímica que puede marcar su torneo.

FC Juárez

El cuadro fronterizo atraviesa un momento irregular. Con cuatro puntos (una victoria, un empate y cuatro derrotas), ocupa el puesto 16 de la tabla y arrastra una mala racha como local: tres partidos consecutivos sin ganar en casa. Además, tiene pendiente su duelo ante Querétaro, lo que ha afectado su ritmo competitivo.

La falta de contundencia y ciertas desconcentraciones defensivas han pesado en este arranque de torneo. En los enfrentamientos recientes ante Atlas, el balance tampoco le favorece: tres triunfos para los rojinegros y dos empates en los últimos cinco choques, incluyendo el 3-1 del Apertura 2025. Juárez necesita hacerse fuerte en su estadio si pretende salir del fondo y cambiar la narrativa de su Clausura.

Atlas

La Furia Rojinegra llega con confianza tras vencer 3-2 al Atlético de San Luis en un partido que demostró carácter y capacidad de reacción. Con 13 puntos (cuatro triunfos, un empate y dos derrotas), Atlas se ubica sexto y en zona de Liguilla, mostrando solidez competitiva.

El triunfo reciente no solo sumó unidades, también reforzó la moral del plantel. Diego González destacó la importancia del resultado para recuperar confianza tras superar una lesión, mientras que Agustín Rodríguez vivió un estreno soñado al marcar su primer gol apenas ingresando al campo. Eduardo Aguirre, por su parte, habló de “una fusión entre el equipo y la afición”, reflejando el envión emocional que vive el grupo.

En sus últimos cuatro partidos, Atlas ha ganado dos, empatado uno y perdido uno, con ocho goles a favor y siete en contra. La ofensiva responde, aunque todavía hay detalles defensivos por ajustar. El equipo ha mostrado resiliencia y capacidad para revertir marcadores adversos, una virtud clave en torneos cortos.

Pronóstico

El contexto favorece a Atlas: mejor posición en la tabla, mayor confianza tras una remontada vibrante y dominio reciente en el historial. Juárez, obligado por su situación, deberá arriesgar y aprovechar la localía para romper su mala racha.

Si los rojinegros mantienen la intensidad y la contundencia ofensiva mostrada en la jornada anterior, tienen argumentos para salir con los tres puntos de la frontera.

Pronóstico: triunfo de Atlas en un duelo dinámico, con opciones en ambas áreas pero con mayor pegada visitante.

Last modified: febrero 27, 2026