Barcelona vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El liderato de La Liga está en juego este sábado en el Spotify Camp Nou. FC Barcelona recibe a Villarreal CF con la posibilidad de ampliar a cuatro puntos su ventaja en la cima, aprovechando que el Real Madrid no juega hasta el lunes. El contexto no podría ser más atractivo: primero contra tercero, con ambos en gran momento ofensivo.

Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega tras una semana de reivindicación. Luego de sufrir dos derrotas consecutivas —un duro 4-0 ante Atlético en Copa del Rey y un 2-1 frente a Girona en liga—, los azulgranas reaccionaron con autoridad venciendo 3-0 a Levante, resultado que les permitió recuperar la cima.

Los números respaldan su candidatura: 20 victorias en 25 jornadas y 67 goles a favor, con un tridente productivo liderado por Ferran Torres (12 tantos), Lamine Yamal (10) y Robert Lewandowski (10), todos en doble dígito en el campeonato 2025-26. La capacidad ofensiva es, sin duda, su mayor argumento.

Sin embargo, el calendario aprieta. Se avecina la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético y luego compromisos exigentes en liga y Champions. Gestionar cargas sin perder intensidad será clave. El antecedente de la primera vuelta también favorece al Barça, que ganó 2-0 en territorio amarillo.

Villarreal

El Submarino Amarillo vive una temporada sólida. Tercero en la tabla con 16 victorias en 25 partidos, está a 10 puntos del liderato, pero con margen sobre el cuarto puesto. Llega tras vencer 2-1 al Valencia y ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros ligueros.

Un dato relevante: ha ganado en sus dos últimas visitas al Barcelona, incluyendo un espectacular 5-3 en enero de 2024. Además, posee el cuarto mejor registro como visitante en la liga, con 20 puntos en 12 salidas. El equipo de Marcelino compite con orden, velocidad en transición y eficacia cuando encuentra espacios.

El hecho de no tener compromisos europeos tras quedar fuera en la fase de liga de Champions le permite enfocarse exclusivamente en La Liga, lo que puede ser una ventaja en este tramo decisivo.

Pronóstico

Se espera un partido abierto y con goles. Villarreal ha demostrado que puede lastimar en el Camp Nou, pero el potencial ofensivo del Barcelona y la motivación de ampliar la ventaja en la cima inclinan ligeramente la balanza hacia los locales.

Podría ser un duelo vibrante y de alternativas constantes, pero la calidad en el último tercio del Barça podría marcar la diferencia.

Pronóstico: Barcelona 3-2 Villarreal.

Last modified: febrero 27, 2026