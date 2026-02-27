Tijuana vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡NADA PARA NADIE EN LA FRONTERA 😱😱😱!



Tijuana y Pumas firmaron un cerrado empate 1-1 en la jornada 8 del Clausura 2026 en el Caliente. Ramiro Árciga puso al frente a los Xolos, pero Juninho firmó el 1-1 para la UNAM.



Con este empate Tijuana se colocó décimo con 9 puntos,… pic.twitter.com/43tVTMc329 — Fulbox (@fulboxOficial) February 28, 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX ofrece un choque de contrastes en la frontera. Club Tijuana recibe a Club Universidad Nacional este viernes 27 de febrero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Caliente, en un duelo donde los locales buscan estabilidad y los universitarios defienden su invicto.

Xolos de Tijuana

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu ha tenido un torneo irregular. Apenas una victoria en el semestre y un empate reciente ante Mazatlán —uno de los equipos más rezagados del campeonato— reflejan la falta de consistencia que ha marcado su Clausura. Actualmente marchan en la posición 11, todavía con margen para escalar puestos si logran encadenar resultados positivos.

La urgencia es clara: volver a sumar de a tres en casa para no perder terreno en la carrera por los ocho boletos directos a la Liguilla, tras la eliminación del Play-In. Sin embargo, Abreu seguirá sin contar con Gilberto Mora, quien continúa recuperándose de una pubalgia, ausencia sensible en el frente ofensivo.

El Estadio Caliente suele ser un escenario complejo para los visitantes, pero Tijuana necesita traducir esa localía en resultados tangibles si quiere mantenerse competitivo.

Pumas

Los universitarios llegan con viento a favor en el torneo local. Bajo el mando de Efraín Juárez, el equipo se mantiene invicto y ocupa el tercer lugar de la tabla general. Vienen de una victoria de autoridad frente a Rayados, resultado que consolidó su buen momento y les permite aspirar incluso al liderato, dependiendo de otros marcadores.

Tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup ante San Diego FC, Pumas ha mostrado una reacción notable en la Liga MX. La recuperación de jugadores como Pablo Bennevendo y Santiago Trigos amplía las opciones tácticas de Juárez, quien ha logrado que su plantel encuentre equilibrio y confianza.

La historia reciente indica que el Estadio Caliente no es una plaza sencilla para los auriazules —solo tres triunfos ahí desde 2011—, pero el presente futbolístico invita al optimismo. Orden defensivo, dinamismo en medio campo y contundencia en momentos clave han sido las claves de su buen arranque.

El partido podrá seguirse en vivo a través de la aplicación Fox ONE.

Pronóstico

Tijuana necesita puntos y apelará a su localía, pero Pumas llega con mayor estabilidad colectiva, mejor posición en la tabla y el impulso de mantenerse invicto. Si los universitarios sostienen su solidez y aprovechan los espacios que pueda dejar un rival obligado a proponer, tienen argumentos para inclinar la balanza.

Pronóstico: empate con tendencia favorable a Pumas, que podría mantener su invicto en una cancha históricamente complicada.

Last modified: febrero 27, 2026