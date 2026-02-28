Atlético San Luis vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un duelo con cuentas pendientes. Este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas, Atletico de San Luis recibe a Club Puebla en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en un choque que pondrá a prueba la capacidad de reacción de La Franja ante un rival que le ha tomado la medida en torneos recientes.

Atlético de San Luis

El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, ha convertido el Alfonso Lastras en una fortaleza. Su solidez defensiva como local ha sido uno de los pilares del proyecto, complicando a rivales que suelen sufrir para generar oportunidades claras en territorio potosino.

Además, el historial reciente juega a su favor: cuatro victorias consecutivas sobre Puebla en enfrentamientos de liga, incluyendo el 2-0 en el Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc. Esa hegemonía reciente le otorga no solo ventaja estadística, sino también un impulso anímico importante.

San Luis sabe que mantener la regularidad en casa es clave para aspirar a puestos de clasificación, especialmente en un torneo que comienza a marcar diferencias rumbo a la parte media del calendario.

Puebla

La Franja llega con la urgencia de sumar puntos para no rezagarse en la tabla general. El principal desafío ha estado en la ofensiva: la falta de contundencia le ha impedido cerrar partidos y capitalizar momentos favorables.

Más allá de los números, el compromiso representa una oportunidad para cambiar la narrativa frente a un rival que le ha resultado incómodo. Ganar en el Alfonso Lastras no solo significaría tres puntos valiosos, sino también romper una racha negativa que ha pesado en lo anímico.

Puebla necesitará equilibrio y eficacia en ambas áreas si pretende competir en una plaza donde los márgenes suelen ser reducidos.

Pronóstico

El contexto favorece al Atlético de San Luis: localía fuerte, dominio reciente en el historial y una estructura defensiva sólida. Puebla, obligado por la tabla y por el antecedente inmediato, tendrá que arriesgar más de lo habitual.

Si el equipo potosino mantiene su orden y aprovecha las dificultades ofensivas del visitante, podría extender su hegemonía.

Pronóstico: victoria ajustada de Atlético de San Luis, en un partido cerrado y de pocos goles.

Last modified: febrero 28, 2026