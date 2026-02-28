Toluca vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX ofrece uno de los duelos más atractivos del calendario. Deportivo Toluca FC recibe a CD Guadalajara este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Nemesio Díez. Invicto contra líder. La Bombonera como escenario y el liderato en juego.

Toluca

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, atraviesan un momento de solidez y confianza. Se mantienen invictos en el Clausura 2026 y ocupan el cuarto lugar con 15 puntos, firmes en la pelea por los primeros puestos. En casa no conocen la derrota: dos victorias y un empate respaldan su fortaleza en el Nemesio Díez.

El equipo escarlata combina orden táctico con contundencia ofensiva. Paulinho vive un momento brillante, con cuatro goles en los últimos tres partidos, convirtiéndose en referencia del ataque y aspirante al título de goleo. Toluca no solo quiere sostener el invicto, también sueña con replicar gestas históricas recientes en el futbol mexicano y consolidarse como candidato real al campeonato.

El antecedente inmediato en la Bombonera también juega a su favor: triunfo 2-1 sobre Chivas en el Clausura 2025.

Chivas

El Rebaño Sagrado llega como líder general con 18 puntos, pese a haber visto frenada su racha perfecta la jornada anterior ante Cruz Azul. El equipo de Gabriel Milito dejó buenas sensaciones pese a la derrota y buscará recuperar terreno en una de las plazas más complicadas del torneo.

La visita a Toluca representa una prueba de carácter. Además, Milito deberá gestionar las ausencias temporales de siete jugadores convocados al amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia, situación que puede afectar la preparación semanal.

Chivas sabe que un tropiezo podría costarle el liderato, ya que Cruz Azul podría superarlo y tanto Toluca como Pumas tienen la posibilidad de alcanzarlo en puntos. La presión competitiva es alta, pero el Guadalajara ha demostrado personalidad en momentos clave del torneo.

Pronóstico

El choque enfrenta a dos proyectos sólidos y protagonistas del Clausura 2026. Toluca presume invicto y fortaleza en casa; Chivas lidera la tabla y quiere demostrar que su caída fue solo un tropiezo circunstancial.

La Bombonera suele pesar, y el momento goleador de Paulinho puede inclinar la balanza. Sin embargo, el líder no regalará espacios.

Pronóstico: empate de alto voltaje, con goles y emociones, en un duelo que podría redefinir la parte alta de la tabla.

Last modified: febrero 28, 2026