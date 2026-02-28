Real Oviedo vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

TRES PUNTOS 🔴⚪️ pic.twitter.com/kmHlF3FEVK — Atlético de Madrid (@Atleti) February 28, 2026

La lucha por los puestos europeos en La Liga continúa este sábado por la noche con un duelo de extremos en la tabla. Atletico de Madrid visita al colista Real Oviedo con el objetivo de enlazar su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones y consolidarse en la zona de Champions.

Real Oviedo

El conjunto asturiano atraviesa una temporada complicada. Último en la clasificación con 17 puntos en 24 jornadas (tres victorias, ocho empates y 13 derrotas), se encuentra a ocho unidades de la salvación. Su mayor problema ha sido la falta de gol: apenas 16 tantos en el campeonato, uno de los registros más bajos de la categoría.

Sin embargo, el empate 3-3 ante la Real Sociedad en la última jornada dejó señales positivas. Oviedo llegó a estar cerca de la victoria y mostró carácter para rescatar un punto en el tiempo añadido. Ese impulso anímico podría ser clave ante un rival de mayor jerarquía.

En casa, los números tampoco acompañan: segundo peor registro como local, con solo 11 puntos en 12 partidos. Aun así, el Atlético tampoco ha sido especialmente sólido a domicilio, con apenas tres victorias en 12 salidas ligueras esta temporada.

Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone llega en buena dinámica. Viene de golear 4-1 al Club Brugge en competición europea, sellando su pase con un global de 7-4, y de imponerse 4-2 al Espanyol en liga. Cuarto en la tabla, a tres puntos del Villarreal (tercero) y con seis de ventaja sobre el quinto, el objetivo mínimo es asegurar la plaza en Champions.

Históricamente, el balance favorece ampliamente a los rojiblancos. Ya vencieron 2-0 a Oviedo en la primera vuelta y no pierden ante los asturianos desde 1998. Además, ganaron 2-0 en su última visita, aunque fue en Copa del Rey.

La duda radica en su rendimiento como visitante en liga, donde les ha costado imponer condiciones con regularidad. No obstante, la calidad individual y la experiencia competitiva suelen marcar diferencias en este tipo de escenarios.

Pronóstico

Oviedo llega con algo de confianza renovada y jugando en casa, pero la diferencia de plantilla y objetivos es clara. Atlético necesita mantener el ritmo en la pelea por el podio y no puede permitirse tropiezos ante el colista.

Podría ser un partido más ajustado de lo esperado, especialmente si los locales logran competir desde la intensidad, pero el oficio del equipo de Simeone debería prevalecer.

Pronóstico: Real Oviedo 1-2 Atlético de Madrid.

Last modified: febrero 28, 2026